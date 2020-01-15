Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе

Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

«Учения Defender 2020 стартуют в марте, они проверят возможности стран альянса перебрасывать подкрепления между государствами Европы. Эти учения будут самыми крупными американскими военными учениями в Европе за последние 25 лет», – сказал источник, передает ТАСС.

По его словам, в маневрах будут задействованы 37 тыс. человек из которых 20 тыс. – американские военные. В мероприятиях примут участие 18 стран альянса, учения пройдут на территории 10 стран Европы, центром проведения станет Германия.

«Хотя полевая часть учений начнется в марте 2020, однако эти учения фактически уже начались, поскольку они включают все военное планирование, которое проводится до начала физических маневров. Стратегический сигнал этих учений – продемонстрировать, что НАТО имеет достаточно гибкости, чтобы перебрасывать большие количества войск для обеспечения эффективного сдерживания», – сказал собеседник.

По его словам, НАТО не играет роли в управлении и командовании учениями, это будут «американские учения под американским командованием».

Командные структуры альянса будут заниматься координацией действий всех стран НАТО, принимающих участие в маневрах.

Германия, по словам источника, избрана «логистическим центром», так как это государство является транспортным узлом, позволяющим перебрасывать силы по всей Европе.

«Нельзя также исключить, что в ходе маневров войска будут выдвигаться в числе прочих государств в Польшу и страны Прибалтики», – сказал он.

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что весной 2020 года США в Европе проведут масштабные учения, в ходе которых планируется отправить 20 тыс. военнослужащих через Атлантический океан. По этим данным, военных отправят в Польшу и страны Балтии.

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