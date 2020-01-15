Кадыров оказался временно нетрудоспособен

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности руководителя республики на время его нетрудоспособности.
«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года», – передает РИА «Новости» текст указа.
Указ подписан Кадыровым 13 января.
В октябре глава Чечни жаловался, что как только он немного заболел, в Сети сразу появилась дезинформация о его «тяжелой болезни».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности руководителя республики на время его нетрудоспособности. «В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года», – передает РИА «Новости» текст указа. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Guardian — британские учёные призвали Джонсона убедить Трампа в реальности глобального потепления / 2 декабря
- Названы сроки первых полетов самолетов Ил-114 и Ил-96-300 / 27 декабря
- В Киеве на месте незаконных казино обустраивают «VIP-караоке» и онлайн-игры – соцсети / 7 января
- Страницу главы комиссии ОП по СМИ заблокировали в Twitter / 9 декабря
- ГИБДД решила изменить условия получения иностранцами прав категорий C и D / 5 декабря
- Северная Корея сочла диалог по денуклеаризации уловкой США / 3 декабря
- Суд не изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах на Майдане / 24 декабря
- ГИБДД планирует отказаться от штрафных баллов при сдаче практического экзамена на права / 5 декабря