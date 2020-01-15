Министра юстиции Украины оштрафовали на 38 тыс. грн за невыполнение решения суда

15.01.2020, 18:42, Новости дня

Министра юстиции Украины Дениса Малюську Окружной административный суд Киева (ОАСК) оштрафовал на 38,42 тыс. грн за невыполнение решения ОАСК за август 2018 года. Определение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Решение было принято 12 декабря 2019 года, известно о нем стало только сейчас.

Половину суммы штрафа Малюську обязали выплатить истцу, остальное – в госбюджет Украины.

В материалах дела сказано, что 16 августа 2018 года ОАСК приняла решение о пересмотре результатов конкурса на должность государственного эксперта экспертной группы по правовой осведомленности директора по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста Украины. Суд также обязал Минюст определить истца одним из победителей конкурса на эту должность.

В ОАСК отметили, что, поскольку в Минюсте не отчитались о выполнении решения, это приравнивается к невыполнению, и оштрафовали Малюську как руководителя, ответственного за выполнение.

Согласно материалам, в ноябре 2019 года суд предупредил о возможном штрафе.

Следующим сроком выполнения решения за 2018 год ОАСК назначил 6 февраля.

15 января 2020 года Малюська заявил, что копит деньги.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Министра юстиции Украины Дениса Малюську Окружной административный суд Киева (ОАСК) оштрафовал на 38,42 тыс. грн за невыполнение решения ОАСК за август 2018 года. Определение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Решение было принято 12 декабря 2019 года, известно о нем стало только сейчас. Половину суммы штрафа Малюську обязали выплатить истцу, остальное – в госбюджет Украины. […]

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