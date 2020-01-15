Министра юстиции Украины оштрафовали на 38 тыс. грн за невыполнение решения суда

Министра юстиции Украины Дениса Малюську Окружной административный суд Киева (ОАСК) оштрафовал на 38,42 тыс. грн за невыполнение решения ОАСК за август 2018 года. Определение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Решение было принято 12 декабря 2019 года, известно о нем стало только сейчас.

Половину суммы штрафа Малюську обязали выплатить истцу, остальное – в госбюджет Украины.

В материалах дела сказано, что 16 августа 2018 года ОАСК приняла решение о пересмотре результатов конкурса на должность государственного эксперта экспертной группы по правовой осведомленности директора по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста Украины. Суд также обязал Минюст определить истца одним из победителей конкурса на эту должность.

В ОАСК отметили, что, поскольку в Минюсте не отчитались о выполнении решения, это приравнивается к невыполнению, и оштрафовали Малюську как руководителя, ответственного за выполнение.

Согласно материалам, в ноябре 2019 года суд предупредил о возможном штрафе.

Следующим сроком выполнения решения за 2018 год ОАСК назначил 6 февраля.

15 января 2020 года Малюська заявил, что копит деньги.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Министра юстиции Украины Дениса Малюську Окружной административный суд Киева (ОАСК) оштрафовал на 38,42 тыс. грн за невыполнение решения ОАСК за август 2018 года. Определение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Решение было принято 12 декабря 2019 года, известно о нем стало только сейчас. Половину суммы штрафа Малюську обязали выплатить истцу, остальное – в госбюджет Украины. […]