Витренко: Мама не пророссийский, а просоветский политик. Россия для нее – составляющая семьи советских народов, так же как Беларусь и Украина

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко искренне верит в советскую идею и даже ей одержима. Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал ее сын – исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.
«Мама не пророссийский, а именно просоветский политик. Она искренне верит в советскую идею, даже одержима ею. И в этом ее проблема. С одержимыми людьми очень сложно говорить. Она считает, что Советский Союз – это хорошо, поэтому все, что способствует возрождению СССР, в ее глазах хорошо. И Россия для нее – это просто составляющая семьи советских народов, так же, как Беларусь и Украина. Она очень советский человек», – отметил топ-менеджер «Нафтогазу».
Он высказал мнение, что его дети никогда не поверят в идею СССР.
«Глядя на своих детей, я точно понимаю, что Украина преодолеет постсоветскую инертность сознания. Моей старшей дочери 15 лет, сыну – 12, младшей исполнилось четыре годика, но даже она уже настолько обладает критическим мышлением, что никогда не поверит в идею Советского Союза», – добавил Витренко.
Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью
Наталья Витренко – украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины, доктор экономических наук. Сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Министра юстиции Украины Дениса Малюську Окружной административный суд Киева (ОАСК) оштрафовал на 38,42 тыс. грн за невыполнение решения ОАСК за август 2018 года. Определение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Решение было принято 12 декабря 2019 года, известно о нем стало только сейчас. Половину суммы штрафа Малюську обязали выплатить истцу, остальное – в госбюджет Украины. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дубилет: Планируем отменить около 40% форм Госстата / 13 января
- Спирс продемонстрировала комплекс асан йоги / 14 января
- Освобожденные в рамках обмена украинские военные получили восстановленные документы / 31 декабря
- Автоновости: В Тольятти перетряхнули комплектации и цены Lada Vesta / 4 декабря
- Агрессивного пассажира летевшего в Новосибирск самолета привязали к креслу / 16 декабря
- Олимпийский чемпион по боксу вступился за Сталина перед Губерниевым / 20 декабря
- Джамала показала сына, играющего на ударных / 29 ноября
- Автоновости: УАЗ выпустит автодом на базе культовой «Буханки» / 27 декабря