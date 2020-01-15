Витренко: Мама не пророссийский, а просоветский политик. Россия для нее – составляющая семьи советских народов, так же как Беларусь и Украина

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко искренне верит в советскую идею и даже ей одержима. Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал ее сын – исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

«Мама не пророссийский, а именно просоветский политик. Она искренне верит в советскую идею, даже одержима ею. И в этом ее проблема. С одержимыми людьми очень сложно говорить. Она считает, что Советский Союз – это хорошо, поэтому все, что способствует возрождению СССР, в ее глазах хорошо. И Россия для нее – это просто составляющая семьи советских народов, так же, как Беларусь и Украина. Она очень советский человек», – отметил топ-менеджер «Нафтогазу».

Он высказал мнение, что его дети никогда не поверят в идею СССР.

«Глядя на своих детей, я точно понимаю, что Украина преодолеет постсоветскую инертность сознания. Моей старшей дочери 15 лет, сыну – 12, младшей исполнилось четыре годика, но даже она уже настолько обладает критическим мышлением, что никогда не поверит в идею Советского Союза», – добавил Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Наталья Витренко – украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины, доктор экономических наук. Сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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