Украина завоевала первое золото и серебро Юношеской Олимпиады 2020

Украинские хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали золотую и серебряную медаль Юношеской Олимпиады 2020, которая проходит в швейцарской Лозанне, в хоккее 3х3, выступая за разные команды, сообщает Национальный олимпийский комитет на официальном сайте

Хоккейные команды на Юношеских Олимпийских играх 2020 года состояли из представителей разных стран.

В финале турнира встретились команды «Green», за которую выступал Трошкин, и «Red», в составе которой играл Пасько.

Команда «Green» в финале победила «Red» со счетом 10:4. Таким образом Трошкин завоевал для Украины золотую медаль, а Пасько – серебряную.

Эти медали стали первыми для Украины на Юношеской Олимпиаде 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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