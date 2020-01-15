Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум и другие на закрытом показе нового реалити-шоу о моде

В минувший вторник на студии Amazon неподалеку от Лос-Анджелесе состоялась презентация нового реалити-шоу Making The Cut. Одновременно ведущими и авторами проекта стали давние коллеги по телевидению — 46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и популярный консультант в области моды Тим Ганн. Их творческий тандем наиболее известен широкой аудитории благодаря проекту «Подиум», в котором молодые модельеры соревновались между собой. Но в сентябре 2018 года и Хайди, и Тим приняли решение покинуть проект ради разработки нового шоу. Их место тогда заняли модель Карли Клосс и один из победителей четвертого сезона «Подиума» в 2007 году Кристиан Сириано.

Телешоу Making The Cut также будет о моде и дизайне одежды. Первый сезон включает в себя 10 эпизодов, в нем за первое место будут бороться 12 молодых дизайнеров. Съемки проводились в трех мегаполисах: Нью-Йорке, Париже и Токио. От «Подиума» его отличает следующее: по словам Хайди Клум, зрители смогут купить наряды, созданные конкурсантами в рамках шоу.

Также уже известен постоянный состав членов жюри: места в нем займут «черная пантера», 49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл, модель Николь Ричи, а также Карин Ройтфельд, Джозеф Альтузарра и Кьяра Ферраньи. Все они появились накануне на презентации шоу.

Премьерный выпуск запланирован на 27 марта. Проект будет транслировать Amazon Prime Video.

Хайди Клум Наоми Кэмпбелл Николь Ричи Жанель Моне Тим Ганн, Дженнифер Сэлке, Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В минувший вторник на студии Amazon неподалеку от Лос-Анджелесе состоялась презентация нового реалити-шоу Making The Cut. Одновременно ведущими и авторами проекта стали давние коллеги по телевидению — 46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и популярный консультант в области моды Тим Ганн. Их творческий тандем наиболее известен широкой аудитории благодаря проекту «Подиум», в котором молодые модельеры соревновались […]