«Скоро будет бэби-бум»: Собчак прокомментировала послание Путина Федеральному собранию

Владимиру Путину потребовалось чуть более часа для озвучивания всех тезисов в рамках ежегодного послания Федеральному собранию. Телеведущая Ксения Собчак старалась не пропустить ни минуты выступления, выделив самые главные, по её мнению, темы.

Главной неожиданностью для неё является предложение главы государства выплачивать семье чуть более 465 000 рублей маткапитала за первого ребенка, за второго малыша размер выплат составит около 616 000 рублей. Собчак отметила, она не удивится грядущему «бэби-буму» в России. Телеведущая с сарказмом прокомментировала возможный запрет на иностранное гражданство для чиновников и представителей судебной системы, заявив, что «сейчас кто-то нервно заерзал на стуле».

Единственное, что не поняла Собчак во время послания Федеральному собранию, — детали инициативы о бесплатном доступе для значимых интернет-проектов. В заключении светская львица поддержка предложение о возможном референдуме об изменении Конституции, назвав это «сенсационным поворотом и хорошим завершением».

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