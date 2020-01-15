Не словом, а делом: Как Сергей Гапликов способствует развитию Республики Коми

Сергей Анатольевич Гапликов, ныне являющийся главой Коми, родился 29 апреля 1970 года в Фрунзе (сейчас Бишкек). Будущий чиновник получил два высших образования в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ и Московском государственном техническом университете имени Баумана. С юности Гапликов совмещал обучение с работой. Первой его должностью был инженер-конструктор. После этого он перешел на специальность главы сектора по взаимодействию со СМИ и международным связям контрольно-оперативного управления.

Начнем с биографии Сергея Гапликова. В ноябре 2000 года будущий глава Коми поступил на работу в Минэкономразвития РФ, где сперва был консультантом, но смог подняться по карьерной лестнице до заместителя главы департамента стран ЕС. В 2004 году Гапликов был назначен главой правительства Чувашии. Позднее его назначили замглавы аппарата правительства, а в 2011 году он стал управлять корпорацией государственного значения «Олимпстрой». В 2015 году Гапликов стал исполняющим обязанности главы Республики Коми, а через год официально занял соответствующую должность. За свою карьеру чиновник получил несколько государственных наград, среди которых «За заслуги перед Отечеством» второй и третьей степени.

Чем занимается Сергей Гапликов на должности главы Коми

Районные вопросы

За время работы Гапликова в поселке Жешрат местные коммунальные службы открыли новый водопровод. Его длина составляет порядка 3,8 километра. Объект оказался в разработке после соответствующего распоряжения главы региона. Из бюджета на реализацию проекта выделили примерно 45 миллионов рублей. В его рамках удалось построить две новые трубы от Вычегды до водоочистной станции, расположенной в поселке.

Уникальная программа «Народный бюджет», запущенная в Коми, дала возможность воплотить в жизнь сразу 117 проектов в 85 различных муниципальных объектах. Глава региона распорядился отремонтировать более 25 дорог локального значения.

Агропромышленный комплекс также не остался без внимания. В четырех муниципалитетах появилось новое оборудование для хлебобулочных изделий. В поселке Нившера местные власти провели полный ремонт пекарни. Соответствующие инициативы были реализованы в Инте, селе Сторожевске и поселке городского типа Парма.

Строительство

За время работы на должности главы Коми Сергей Гапликов распорядился провести строительство нескольких десятков муниципальных объектов. В итоге более 2,9 тысячи квартир были введены в эксплуатацию. Их площадь составила порядка 196 тысяч квадратных метров. Местные коммунальные предприятия занялись проведением более 290 видов работ по капремонту в 160 многоквартирных домах. 22 тысячи граждан уже оценили улучшение условий проживания. Гапликов инициировал и обновление лифтов и используемого в их системах оборудования. Соответствующие работы были проведены в 42 домах.

В Воркуте также был проведен ремонт квартир. Более 185 семей уже оценили улучшение жилищных ресурсов. Дома с минимальной заселенностью были отключены от ресурсов, что сэкономило для бюджета города более 20 миллионов рублей только за минувший год. Средства по инициативе главы Коми и при поддержке местных властей были направлены на различные социальные нужды. Семьи, проживавшие в домах такого типа, получили возможность сменить место жительства или воспользоваться программами государственного субсидирования для ипотеки.

Строительство и ремонт дорог

До 2015 года дороги в Республике Коми не отличались высоким качеством. За минувший год удалось провести ремонт более 92 километров покрытия. Также коммунальные службы восстановили более 70 пешеходных переходов и сделали три абсолютно новых остановки общественного транспорта, находиться на которых теперь стало комфортно. В Сыктывкаре был проведен ремонт 24 улиц. Благодаря работе Гапликова и его коллег удалось в полной мере реализовать национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Специалисты отмечают, что благодаря улучшению качества дорожного покрытия существенно уменьшилось количество аварий.

В 2019 году было завершено строительство двух мостов, расположенных между поселком Чупрово и городом Усогорском. Аналогичные мероприятия были в полной мере проведены на трассе «Зубово-Большая Пысса-Кослан-Латьюга». На трассах регионального значения появилась разметка 75 переходов.

Экологическая обстановка

Станция Шиес и ее мусорный полигон стали одними из самых громких вопросов во всей республике в минувшем году. Несмотря на опеку проекта со стороны властей Архангельска, Гапликову удалось решить вопрос с ним. Местоположение полигона вызывало негодование местных жителей, так как они рисковали оказаться в зоне выброса вредных газов в воздух. Данная тема поднималась даже в рамках «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Сергею Гапликову удалось урегулировать вопрос. По его словам, строительство такого важного объекта должно обсуждаться не только властями, но и местными жителями. В итоге вопрос полигона в Шиесе был остановлен.

Экономическое развитие региона

Год только начался, из-за чего информация об экономических достижениях Коми пока отсутствует. По данным специалистов, властям удалось увеличить объемы бюджетной поддержки предпринимателей примерно в 5 раз. Сумма выделенных средств на соответствующие нужды составила примерно 583 миллиона рублей. Рост продемонстрировало и микрокредитование предпринимателей. Поручительства за минувший год были выделены на сумму более чем в 500 миллионов рублей.

Бюджет региона



Вопрос с реализацией бюджетного плана для каждого региона в 2019 году стоял очень остро. Власти Коми не просто были готовы к просадке вливаний, но и даже к дефициту. В итоге кассовые расходы за минувший год составили 90 процентов от озвученного и принятого плана. Профицит при этом составил почти миллиард рублей.Государственный долг республики в минувшем году сократился примерно на 2,9 миллиарда рублей. Расходы на его обслуживание также значительно уменьшились. Сергей Гапликов отметил, что работа управления финансами позволила систематизировать расходы и привлечь новые средства. Также он призвал всех министров более ответственно относиться к бюджетным вопросам.

Особое внимание в минувшем году было уделено государственному имуществу. Объем дохода от продажи земли и недвижимости, а также сдачи ее в аренду составил более чем 121 миллион рублей. Результат превысил показатели 2018 года на 11 процентов еще в ноябре.

Национальные проекты

В 2018 году работу были приняты несколько национальных проектов, инициированных Владимиром Путиным. По его указанию, их реализация должна завершиться до 2024 года. Благодаря национальным проектам правительство и президент надеются обеспечить рост экономики РФ во всех направлениях. Республика Коми уже успела показать реальные успехи в соответствующих инициативах. Заслуги были отмечены всеми ветвями власти. В пакете инициатив имеются 13 национальных проектов, которые разбиты на 75 продпунктов на федеральном уровне. Важной частью инициативы является развитие и модернизация магистральной инфраструктуры. В Коми уже сейчас проводится реализация 53 нацпроектов. Сергей Галпиков является инициатором проекта «Демография». Специалисты Экспертного института социальных исследований назвали его одним из лучших в своем роде. Проведенные в Коми мероприятия в рамках проекта попали в пятерку лучших в России.

Социальная сфера

Для Коми минувший год стал прорывным в вопросах социальной политики. Сергей Гапликов был инициатором программы поддержки кормящих матерей и беременных женщин. По его словам, такие проекты позволят существенно улучшить демографическую ситуацию в регионе. Для получения помощи теперь не нужно проходить определенный перечень инстанций и собирать справки. Для этого нужно находиться на учете в одном из медицинских центров региона. Также по инициативе Гапликова была создана первая в РФ система выплат для родителей первого ребенка. Программа безусловной поддержки также была положительно оценена чиновниками на государственном уровне.

Особого внимания достойна и программа оздоровления школьников на Азовском и Черном морях. Теперь дети могут получить путевки в лагеря от учебных заведений или непосредственно от социальных служб. Школьникам из многодетных семей в рамках программы были выделены средства на проезд в общественном транспорте. На текущий год в бюджет региона также заложены дополнительные средства для реализации проекта. Ранее был запущен портал семья.ркоми.рф, на котором можно получить любую информацию о социальной помощи для семей. Сайт заработал также по инициативе Гапликова. На нем можно даже рассчитать сумму той или иной выплаты, воспользовавшись калькулятором.

Стоимость минимального набора продуктов для жителей Коми за минувший год снизилась на 2 процента. Некоторые регионы РФ не смогли удержать показатель даже на прежнем уровне. Стоимость минимального набора продуктов в Коми сейчас составляет примерно 4,6 тысячи рублей. По мнению специалистов, достигнуть такого результата удалось только при помощи слаженной работы всего правительства региона.

Сейчас средняя зарплата в Республике Коми составляет более 51 тысячи рублей. Данный показатель превышает средний размер дохода по РФ на 9,7 процента. За минувший год существенно увеличилась и покупательская способность населения. Правительство начало активно выполнять план улучшения жилищных условий. Всего удалось расселить более 110 домов. Завершилось и строительство нескольких важных коммунальных объектов.

Медицина

Медицинская отрасль в Коми также продолжает активно развиваться. Только в минувшем году на обновление оборудования было выделено более 755 миллионов рублей. Постоянный контроль расхода средств позволит тратить их, что называется, исключительно по назначению. Благодаря инвестициям в клинической больнице республики появился аппарат для МРТ. В Воркуте для нужд скорой помощи был куплен рентген-кабинет мобильного типа. Региональный сосудистый центр получил ряд новых приборов. Онкологическое отделение также воспользовалось средствами в размере примерно 26 миллионов рублей. В больницах появились микроскопы, эндоскопическое оборудование, наркозно-дыхательные и УЗИ-аппараты.

Текущий год также должен принести развитие в медицинскую отрасль в Коми. Правительство планирует выделить средства на покупку 23 специальных передвижных комплексов для неотложной помощи. Они дадут возможность не только помогать нуждающимся, но и проводить профосмотры в отдаленных населенных пунктах региона, где нет стационарных отделений.

Для медицинских служб республики в минувшем году были куплены 57 транспортных средств. Сергей Гапликов распорядился выделить средства на еще 13 единиц из резервного фонда Правительства Российской федерации. Отдаленные районы Коми теперь могут пользоваться вездеходом с медицинским оборудованием, способным добираться даже до самых труднодоступных поселков.

В Сыктывкаре на станции скорой помощи в минувшем году появились 16 новых транспортных средств ГАЗ. В скором времени в эксплуатацию будут введены минимум 4 автомобиля Ford. Для отделений Троицко-Печорска, Усть-Кулома, Койгородка, Сосногорска, Кослана, Корткероса, Усинска, Визинги и Печоры были куплены полноприводные транспортные средства от УАЗа.

Республика Коми отличается лучшими специалистами в области медицины. Только в минувшем году на работу в соответствующие учреждения поступили 35 новых сотрудников. В текущем году правительство региона не собирается останавливаться на достигнутом, инициируя новые проекты.

Образование и наука



В Усть-Кулом в минувшем году появился новый корпус школы на 250 мест. Правительство занялось и обустройством детских садов, в которых появилось около 1,6 тысячи вакантных мест для детей дошкольного возраста. Глава Коми инициировал работу технопарка «Кванториум». Он ориентирован не только на жителей районных центров, но и на небольшие населенные пункты. На создание мобильного технопарка для детей было выделено примерно 16,7 миллиона рублей.

Культурное развитие региона

Культурным и туристическим центром Республики Коми является Финно-угорский этнопарк. Заповедник считается одним из самых оригинальных в своем роде из-за разнообразного этнического состава данной местности. В текущем году объект продолжит развиваться благодаря нескольким правительственным инициативам, направленным на улучшение инфраструктуры для местных жителей и туристов. Сергей Гапликов ранее также озвучил идею создания собственного симфонического оркестра. На поддержку культуры по распоряжению глав региона на ближайшие три года было выделено примерно 50 миллионов рублей, которые будут распределены в виде грантов.

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