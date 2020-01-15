Москва – Минску: «утром – интеграция, вечером – нефть»?

В Беларуси приступили к активному поиску альтернативных поставок российской нефти, сообщили накануне СМИ со ссылкой на первого вице-премьера республики Дмитрия Крутого. Запросы на этот счет уже направлены в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и прибалтийские страны.

Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана Ибрагим Ахмедов подтвердил, что переговоры на эту тему с Минском велись, и что Баку готов поставлять нефть в Беларусь, однако конкретного решения ещё не принято, передают РИА Новости.

Ранее белорусская государственная энергетическая компания «Белнефтехим» заявила, Россия прекратила поставки нефти в Беларусь. Позже в небольших объемах поставки возобновились.

Как сообщали белорусские и российские медиа, стороны не договорились о возобновлении поставок сырья к установленному сроку – 1 января, поскольку Минск не устраивают выставленные Москвой цены. По мнению экспертов, весьма проблематично, что страны-соседи, входящие в Союзное государство, успеют ли за этот срок перезаключить контракты.

Тем временем белорусский Совмин приостановил экспорт нефтепродуктов из страны, который всегда был одним из главных источников наполнения бюджета республики.

Очередной раунд нефтяной войны проходит на фоне безуспешных переговоров на уровне президентов и глав правительств двух стран по поводу углубления интеграционного процесса в рамках “Союзного государства Беларуси и России”.

Однако насколько реальны планы президента Лукашенко обойтись без российской нефти и так ли остро на самом деле стоит вопрос поиска альтернативных источников?

Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин не исключает в данной ситуации попытку давления со стороны Минска. По его мнению, это может быть вызвано тем, что переговоры по углублению интеграции двух стран по инициативе Москвы вошли в решающую фазу.

Вместе с тем эксперт полагает, что чисто технически осуществить поставки альтернативной нефти из других государств возможно. «Например, можно покупать нефть через Балтику – через литовский порт Бутинге или латвийский Вентспилс, – добавил он. – К сожалению, нефтепроводы там сейчас не в рабочем состоянии. Но по железной дороге можно оттуда ввозить сырую нефть для того, чтобы запитать как минимум один из нефтеперерабатывающих белорусских заводов».

Также можно задействовать нефтепровод Одесса – Броды и использовать часть веток «Дружбы» для снабжения Мозырского комбината, считает Михаил Крутихин. Так что как минимум в двух направлениях белорусские комбинаты могут закупать нефть, констатирует он.

Иной точки зрения придерживается заместитель декана факультета мировой экономики и политики ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев, который убежден, что выгоднее российской нефти Минску не найти. По его мнению, указания Лукашенко в этом контексте выглядят непрофессионально и похожи на «наивный шантаж».

«Столь дешевой нефти нет, тем более в таких огромных объемах, которые поставляет Россия – больше 20 миллионов тонн (в год), – утверждает он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Беларусь получает самую дешевую нефть в Евразии, но все равно недовольна. В этом смысле все угрозы Минска не имеют под собой оснований».

Андрей Суздальцев напомнил, что белорусская сторона на днях объявила о возможности национализировать газопровод, который пролегает по территории Беларуси, бывший «Белтрансгаз», который выкупил «Газпром». Как ему представляется, Минск сегодня стремится выбить из России дешевые ресурсы, не больше того.

Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью радиостанции “Эхо Москвы”, что Россия предлагает Минску нефть по ценам выше среднемировых.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ГУ-ВШЭ говорит, что это утверждение не соответствует действительности. По его словам, на самом деле сейчас продолжается налоговый маневр, и только в 2024 году нефть будет поставляться в Беларусь «по рыночной цене».

«А учитывая логистику, она все равно обойдется (Минску) дешевле, чем откуда-то либо еще. Но Беларусь, отказываясь подписывать подготовленную программу интеграции и согласованные дорожные карты, просто требует вернуть ситуацию, когда они получали от России газовую и нефтяную дотацию», – резюмировал он.

В свою очередь, как заметил Михаил Крутихин, когда Лукашенко требует, чтобы Россия поставляла нефть по мировым ценам, то непонятно, что он имеет ввиду.

«Если с таможенной пошлиной, тогда, пожалуйста. Российские компании готовы поставлять нефть на этих условиях. Но тогда уже у белорусов экспортировать ее с выгодой для себя, скорее всего, не получится. Российская нефть сейчас торгуется с дисконтом даже по отношению к марке Brent. И дисконт довольно большой – около 3 долларов. Так что российская нефть сегодня на мировом рынке самая дешевая», – заключил он.

Беларусь остается важным транзитным маршрутом для российской нефти и газа в Европу. Так, по нефтепроводу «Дружба» транспортируется около 1 миллиона баррелей нефти в сутки, а по газопроводу «Ямал» на континент поступает 33 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Виктор Владимиров Подписка

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