Внук Никиты Михалкова Андрей Баков после инцидента с Ксенией Пунтус проводит время в компании друзей

Недавно стало известно об инциденте с моделью и подругой внука Никиты Михалкова Ксенией Пунтус, выпавшей из окна. Чуть позже в Сети появились данные о том, что Андрей Баков, вероятно, не слишком расстроился из-за произошедшего, так как устроил весёлую вечеринку с друзьями.

По имеющимся данным, Ксению Пунтус нашли лежащей под окнами дома, в котором проживает семья Анны Михалковой. Модель якобы была в гостях у Андрея Бакова, а затем, по невыясненной пока причине, выпала из окна. В то время как Пунтус находится в клинике, внук Михалкова развлекается с друзьями – братом Сергеем и сыном Юлии Высоцкой Петром Кончаловским, рассказал Telegram-канал «Только никому», обнародовав изображение, размещённое в Сети, вероятно, одним из участников вечеринки.



На данное время ни именитый режиссёр, ни Анна Михалкова не прокомментировали появившуюся информацию, поэтому её достоверность под вопросом. О пострадавшей модели сообщается, что она находится в Боткинской больнице, но уже переведена из реанимации в отделение травматологии. Визиты к Пунтус разрешены только близким, а опасность для жизни, по словам медиков, уже миновала.

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