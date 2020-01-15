Законодатели-демократы представили новые документы по импичменту Трампа

В среду Палата представителей обнародовала новые и, как подчеркивают законодатели-демократы, важные свидетельства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Речь идет о переписке личного адвоката Трампа Руди Джулиани и его помощника, выходца из СССР бизнесмена Льва Парнаса, с высокопоставленными украинскими руководителями.

Как явствует из представленных материалов, Руди Джулиани добивался встречи с украинскими официальными лицами с целью инициирования расследования против сына бывшего вице-президента США и одного из ведущих претендентов на выдвижение в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

«Все эти новые доказательства, – говорится в опубликованном заявлении, – подтверждают то, что мы уже знаем: президент и его партнеры оказывали давление на украинских официальных лиц, с тем, чтобы они объявили о расследованиях, которые принесут политическую выгоду президенту. В Сенате не может быть полного и справедливого судебного разбирательства без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу».

Напомним, что, как ожидается, в среду 15 января Палата представителей проголосует по вопросу об официальном направлении в Сенат статей по импичменту президента Трампа.

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