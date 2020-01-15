Наука: Использование гормональных контрацептивов повышает риск суицида

Использование гормональных контрацептивов связано с повышенным риском суицида или попыток суицида, при этом наиболее высокому риску подвержены подростки женского пола, говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The American Journal of Psychiatry.

Исследователи оценили связь между ежедневным использованием гормональных контрацептивов и риском суицида или попыток суицида в рамках общенационального проспективного когортного исследования с 1996 по 2013 год с участием датчанок старше 15 лет.

Критерии исключения участниц из исследования включали предшествующие попытки суицида, применение антидепрессантов, наличие психиатрического диагноза, диагноза рака или венозного тромбоза, поскольку эти факторы могут влиять как на использование гормональной контрацепции, так и на повышенный риск суицида, отметили исследователи.

В течение среднего периода наблюдения (8,3 года) среди почти полмиллиона женщин (3,9 млн человеко-лет), средний возраст которых составил 21 год, было зарегистрировано 6999 первых попыток суицида и 71 суицид. Удалось обнаружить, что относительный риск суицида (1,97) и первой попытки суицида (3,08) был выше среди пациенток, принимающих или недавно завершивших прием гормональных контрацептивов, по сравнению с теми, кто никогда не использовал указанные препараты.

Риск попыток суицида изменялся в зависимости от типа гормональной контрацепции, сообщили исследователи. Так, при приеме комбинированных оральных контрацептивов риск попыток суицида составил 1,91; пероральных прогестиновых контрацептивов – 2,29; при использовании вагинального кольца – 2,58; контрацептивного пластыря – 3,28.

Связь между использованием гормональных контрацептивов и первой попыткой суицида достигла пика после 2 месяцев использования; после 1 года применения была отмечена тенденция к снижению, сообщили исследователи.

«Женщины должны быть осведомлены о потенциально отрицательном эффекте гормональной контрацепции, чтобы они могли рассмотреть альтернативные варианты в случае развития депрессии после начала использования контрацептивов, – завили авторы работы. – Врачи должны быть осторожнее, когда они назначают гормональную контрацепцию, и должны убедиться, что у женщины нет фактической депрессии или она уже проходила лечение депрессии и/или были зафиксированы попытки суицида».

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