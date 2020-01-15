Чубайс рассказал о главной неожиданности для авторов «шоковой терапии»

15.01.2020, 18:26, Новости дня

Настоящим сюрпризом для тех, кто разрабатывал план экономических реформ в 1990-х, стал кризис неплатежей, сообщил бывший заместитель идеолога реформ Егора Гайдара, ныне руководитель Роснано Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.

«Я считаю, что нами это явление не было предсказано нигде. Я не помню ни одного нашего серьезного разговора. Во всех обсуждениях, а мы вырабатывали концепцию реформ десять лет под руководством Гайдара, я не помню обсуждения темы неплатежей», – передает его слова РБК.

Он отметил, что никто не ожидал, что финансовая стабилизация породит неплатежи, которые в итоге оказали «глубинное воздействие на весь комплекс реформ 90-х».

«Масштаб этого явления к 1996 году достиг 40–45% ВВП, половина экономики вообще работала не в денежных измерителях», – сказал Чубайс.

По его словам, именно победа над неплатежами в конце 1990-х привела к «фантастическому росту 2000-х с удвоением ВВП».

В сентябре Чубайс заявил, что у российской экономики «трещат кости», и усомнился в возможности экономического роста без системных преобразований.



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