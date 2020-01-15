Хинштейн оценил предложения Путина

Заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию предложения можно назвать если не революционными, то близкими к этому.

«Я фиксировал основные тезисы, чтобы сразу вместе с коллегами по «Единой России», депутатскому корпусу приступить к реализации поставленных президентом задач. Причем не только с точки зрения их законодательного оформления, но и с точки зрения контроля и дальнейшего сопровождения. Потому что «Единая Россия», как структура, обладающая максимально разветвленной вертикалью, в состоянии и должна обеспечивать контроль не только за исполнением решений президента, но и за действиями чиновников регионального и муниципального уровней. Например, когда мы говорим о детских школах искусств, их ремонте, реконструкции, закупке оборудования в рамках нацпроекта «Культура» очень важно определить очередность, необходимо определить, где это нужнее в первую очередь. Когда мы говорим о завершении развертывания сети фельдшерско-акушерских пунктов, роль партии в этой работе так же крайне высока. И так по всем направлениям», – сказал Хинштейн, сообщается на сайте «Единой России».

Хинштейн уверен, что предложенные президентом изменения в части демографии, здравоохранения носят если не революционный, то близкий к этому характер.

«Наша главная задача – сделать так, чтобы и выделяемые средства, и ресурсы доходили до людей, не оседали ни у кого в карманах, регионы предоставляли не какую-то отлакированную информацию, а чтобы была реальная картина событий», – подчеркнул замсекретаря генсовета партии.

Он также отметил, что уже завтра пройдет президиум генерального совета партии, на котором будут обсуждаться пути реализации поставленных в послании задач. «Будет создана соответствующая группа, которая займется этим важным направлением», – заключил Хинштейн.

Нынешнее послание президента Владимира Путина Федеральному собранию стало 26-м в новейшей истории РФ и 16-м лично для Путина. В ходе оглашения послания глава государства озвучил свою оценку положения дел в стране, а также обозначил основные задачи на перспективу. Выступление Путина, которое проходит в центральном выставочном зале «Манеж», началось с предложений по улучшению демографической ситуации в стране. Президент, в частности, предложил установить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года.

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