Компания Microsoft получила патент на ноутбук на солнечной батарее

Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного ПО Microsoft получила патент на ноутбук на солнечной батарее. Предположительно, в будущем данное устройство может пополнить модельный ряд Surface Pro.
Заявка на получение патента в соответствующее ведомство была подана разработчиками Microsoft около полутора лет назад и только в текущем году появилась на официальном интернет-портале организации. Согласно обнародованной схеме и приложенному описанию, в тыльной части корпуса ноутбука могут располагаться соединённые с аккумулятором фотоэлементы. Таким образом, гаджет при автономной работе сможет питаться от солнечной батареи и не использовать электроэнергию.
Также известно, что разработчики Microsoft предусмотрели питание фотоэлементов не только от солнечных лучей, но и от искусственного освещения. Сколько потребуется времени для полной зарядки гаджета от нового источника, пока не сообщается. Из патента следует, что инновационная панель имеет складную конструкцию, а потому её можно будет спрятать в корпус ноутбука.
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