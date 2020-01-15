Компания Microsoft получила патент на ноутбук на солнечной батарее

15.01.2020, 18:21, Разное

Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного ПО Microsoft получила патент на ноутбук на солнечной батарее. Предположительно, в будущем данное устройство может пополнить модельный ряд Surface Pro.
Заявка на получение патента в соответствующее ведомство была подана разработчиками Microsoft около полутора лет назад и только в текущем году появилась на официальном интернет-портале организации. Согласно обнародованной схеме и приложенному описанию, в тыльной части корпуса ноутбука могут располагаться соединённые с аккумулятором фотоэлементы. Таким образом, гаджет при автономной работе сможет питаться от солнечной батареи и не использовать электроэнергию.

Также известно, что разработчики Microsoft предусмотрели питание фотоэлементов не только от солнечных лучей, но и от искусственного освещения. Сколько потребуется времени для полной зарядки гаджета от нового источника, пока не сообщается. Из патента следует, что инновационная панель имеет складную конструкцию, а потому её можно будет спрятать в корпус ноутбука.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Петербурге на территории завода металлических конструкций рабочему в результате неудачного падения под погрузчик отрезало часть ноги. В данный момент мужчина находится в реанимации. В больнице у пациента помимо потери конечности медики диагностировали многочисленные переломы. Сотрудники правоохранительных органов инициировали доследственную проверку по факту случившегося, пишет ИА «Невские новости». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика