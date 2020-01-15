Климатолог сравнил последствия лесных пожаров в Австралии с ядерной зимой

В местах, куда распространился смог от австралийских пожаров, на несколько недель наступит некое подобие «ядерной зимы», там упадет температура воздуха, рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А. М. Обухова, климатолог Александр Чернокульский.

В сентябре прошлого года из-за сезона жары в нескольких австралийских штатах начались лесные пожары, которые к январю охватили немалую часть материка. В итоге дым сначала охватил Австралию, а затем практически обогнул планету.

«Смог от австралийских пожаров рассеивается, но очень медленно, потому что большой поток аэрозолей. Бывает сухое оседание и влажное (вымывание), но у него также есть пределы, поэтому какая-то часть дыма держится», – объяснил Чернокульский.

Климатолог рассказывает, что во время пожаров в атмосферу попадает много углерода, что дает дополнительный вклад в парниковый эффект, но в мировых масштабах этот вред пока незначителен. Сам по себе дым влияет на температуру места, где находится, так как отражает солнечные лучи.

«В тех регионах, где находится дым, там от 2 до 10 градусов в зависимости от эффекта, температура становится ниже, чем если бы его не было. Это можно увидеть на примере Москвы 2010 года, когда температура была под 40, а как пошел дым – опустилась до 36», – говорит Чернокульский.

Такое явление можно сравнить с наступлением ядерной зимы, говорит климатолог. Эффект ядерной зимы заключается в том, что в результате пожаров в атмосферу попадает настолько много аэрозоля, что он закроет всю планету, не успев осесть, и тем самым будет отражать солнечный свет. Тогда наступает резкое похолодание.

Эксперт отмечает, что от пожаров в Австралии вряд ли, конечно, может наступить ядерная зима, но локально такой эффект все-таки есть, и он может продержаться до двух недель.

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