Заворотнюк отметила день рождения старшей дочери в клинике – Telegram-канал Mash

15.01.2020, 18:18, Новости дня

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери Анны в клинике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

К Заворотнюк приехала дочь с помощницей и сын Майкл.

«Актриса продолжает лечение, недавно её перевели в другую клинику. Каждый день Анастасии проводят реабилитационные процедуры – правая часть ее тела парализована», – говорится в сообщении..

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна. Музыкант и продюсер Андрей Разин написал в Instagram, что у актрисы опухоль мозга, но позже удалил свой комментарий.

Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.

Родные актрисы не комментируют ее состояние.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она стала широко известной по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Также играла в фильмах «Код Апокалипсиса», «Мамы», «Мамы 3», в сериале «Аманда О».

Мила – дочь Завротнюк и Чернышова. Девочка родилась в октябре 2018 года. У актрисы есть еще двое детей от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым: 24-летняя Анна и 19-летний Майкл.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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