Чиновники налоговой способствовали выводу более 500 млн грн в тень – СБУ

15.01.2020, 18:18, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Государственной налоговой службы, которые способствовали выводу более 500 млн грн в теневой сектор экономики. Об этом 15 января сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что чиновники позволяли некоторым конвертационно-транзитным группам обходить систему автоматизированного мониторинга и тем самым уклоняться от налогов в особо крупных размерах.

По версии следствия, служащие департамента обслуживания плательщиков и информационних технологий, а также департамента мониторинга рисковых операций и доходов Государственной налоговой службы (ГНС) совместно с коллегами из Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской, Донецкой областей и Киева вступили в сговор с владельцами ІТ-предприятия. Компания разрабатывала программное обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных ресурсов фискальной службы.

Оперативники выяснили, что разработчики систем защиты создали возможность незаконного формирования налогового кредита с НДС. По версии следствия, организаторы незаконной схемы использовали более 300 фиктивных фирм, через которое проводили бестоварные операции и подменяли номенклатуры товаров и услуг, искусственно создавая налоговый кредит.

Открыто уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили источники «Украинской правде», СБУ проводит обыски у главы ГНС Сергея Верланова, а также в нескольких областных ведомствах.

Пресс-секретарь Верланова в комментарии «УП» заявила, что следственные действия у главы ГНС или других руководителей не ведутся, а «плановые» мероприятия «проходят в сотрудничестве с руководством СБУ».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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