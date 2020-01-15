Чиновники налоговой способствовали выводу более 500 млн грн в тень – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Государственной налоговой службы, которые способствовали выводу более 500 млн грн в теневой сектор экономики. Об этом 15 января сообщила пресс-служба ведомства.
Оперативники установили, что чиновники позволяли некоторым конвертационно-транзитным группам обходить систему автоматизированного мониторинга и тем самым уклоняться от налогов в особо крупных размерах.
По версии следствия, служащие департамента обслуживания плательщиков и информационних технологий, а также департамента мониторинга рисковых операций и доходов Государственной налоговой службы (ГНС) совместно с коллегами из Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской, Донецкой областей и Киева вступили в сговор с владельцами ІТ-предприятия. Компания разрабатывала программное обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных ресурсов фискальной службы.
Оперативники выяснили, что разработчики систем защиты создали возможность незаконного формирования налогового кредита с НДС. По версии следствия, организаторы незаконной схемы использовали более 300 фиктивных фирм, через которое проводили бестоварные операции и подменяли номенклатуры товаров и услуг, искусственно создавая налоговый кредит.
Открыто уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили источники «Украинской правде», СБУ проводит обыски у главы ГНС Сергея Верланова, а также в нескольких областных ведомствах.
Пресс-секретарь Верланова в комментарии «УП» заявила, что следственные действия у главы ГНС или других руководителей не ведутся, а «плановые» мероприятия «проходят в сотрудничестве с руководством СБУ».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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