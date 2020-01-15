Глава Счетной палаты: на реализацию предложений Путина потребуется более 400 миллиардов в год

15.01.2020, 18:15, Разное

На реализацию мер, предложенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может уйти от 400 до 500 млрд рублей в год. Такую оценку дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова передает ТАСС.

По мнению Кудрина, столько средств потребуется на изменения в социальной и экономических сферах. Схожую оценку привел и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, который предположил, что пакет демографических и социальных стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей в 2020 году, пишет Интерфакс. В следующем году эти затраты значительно вырастут.

Как пояснил глава Минтруда Максим Топилин, только на изменение программы материнского капитала из бюджета необходимо будет выделить дополнительные 100 млрд рублей.

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Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что в бюджете есть средства на реализацию планов президента в демографической сфере. Министр экономического развития Максим Орешкин уверен, что предложения, озвученные российским лидером, помогут снизить уровень бедности примерно на 10%.

В своем послании Федеральному собранию глава государства предложил выплачивать материнский капитал при появлении первенца, а также увеличить его при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей и продлить программу маткапитала до 2026 года.

Также президент распорядился ввести выплаты за детей от 3 до 7 лет для семей, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека. Кроме того, Путин высказал идею о необходимости закрепить в Конституции норму о том, что МРОТ должен быть выше прожиточного минимума.

Источник: Новая газета



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