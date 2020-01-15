Президент Ирана призвал к «национальному единству» на фоне протестов

Президент Ирана Хасан Рухани в среду призвал к «национальному единству» на фоне протестов, начавшихся после того, как Тегеран признал, что по ошибке сбил самолет «Международных авиалиний Украины».

Первоначально иранские власти заявляли, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность. В результате катастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

После того, как власти признали, что самолет был по ошибке сбит системой ПВО, иранцы начали выходить на улицы, выражая возмущение в адрес лидеров страны.

Выступая с обращением к нации, которое было транслировано по государственному телевидению, Рухани отметил, что, «если была задержка» со стороны военных в плане разглашения информации о катастрофе, следует «позволить им извиниться».

Рухани также потребовал полного объяснения причин катастрофы и отметил необходимость изменений в работе иранского правительства.

Рухани призвал избирком не мешать потенциальным кандидатам баллотироваться на всеобщих выборах, которые должны пройти 21 февраля. В настоящий момент все кандидаты проходят специальную проверку на предмет установления их преданности стране.

«Народ – наш господин, а мы его слуги, – заявил Рухани после совещания кабинета министров. – Слуга должен обращаться к своему господину скромно, четко и честно».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду также прокомментировал протесты.

«В последние несколько дней люди выходят на улицы Тегерана, выражая протест в связи с тем, что им лгали на протяжении нескольких дней, – сказал он. – Это была очень серьезная ситуация. Мы убеждены, что это так – тот факт, что информация не была обнародована достаточно своевременно».

Тем временем Украина в среду заявила, что попросила Иран передать ей черные ящики сбитого самолета.

Как сообщается в заявлении генпрокурора Украины, принимаются все необходимые меры для того, чтобы черные ящики были надлежащим образом расшифрованы, а вся информация была сохранена для проведения тщательного расследования.

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, побывавший в Иране во главе делегации экспертов, сообщил журналистам, что иранские специалисты должны прибыть в Киев в среду, а изучение черных ящиков планируется начать в понедельник.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, они с Рухани договорились, что эксперты из двух стран будут работать вместе, в том числе над расшифровкой черных ящиков. Зеленский также договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о привлечении французских специалистов.

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

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