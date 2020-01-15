Критика в докладе HRW вызвала неоднозначную реакцию в Грузии

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своём ежегодном докладе о ситуации в сфере прав человека за 2019 год в почти 100 странах мира отмечает, что в Грузии в прошлом году превалировали политическая напряженность и протесты с требованием избирательной реформы. При этом в июне несмотря на использование со стороны властей «чрезмерной силы для разгона в основном ненасильственного протеста», в результате чего пострадали 240 человек, согласно правозащитникам, расследования были проведены в основном, в одностороннем порядке.

Авторы исследования считают проблемным то, что сформированная в 2018 году с целью расследования нарушений, допущенных должностными лицами, служба Государственной инспекции, ввиду отсутствия финансирования, не могла начать работу до ноября 2019 года.

При этом HRW указывает статистику офиса грузинского Омбудсмена. Так, с января по сентябрь 2019 года из 52 случаев расследований по жалобам о жестоком обращении со стороны тюремного персонала или полиции, ни одно не повлекло за собой уголовного преследования.

В целом, отсутствие подочетности правоохранителей, согласно HRW, представляет проблему в Грузии, также как и жесткая наркополитика, дискриминация представителей ЛГБТ сообщества, угроза плюрализму СМИ и нарушения трудовых прав граждан.

Трудовые права

Правозащитники из HRW считают, что действующее в Грузии трудовое законодательство в недостаточной мере позволяет контролировать и регулировать часы труда и отдыха, также как и условия, в которых работают граждане. В результате, согласно авторам отчета, растет риск безопасности рабочих. По статистике местного профсоюза, за период с января по ноябрь прошлого года, в Грузии, в результате несчастных случаев на производстве, погибли 36 человек и 107 пострадали.

Правозащитники отмечают, что разработаны законодательные поправки, регулирующие трудовые права граждан, также как и усиливающие роль трудовой инспекции, хотя на время написания отчета, изменения пока не были представлены на рассмотрение в парламент.

Свобода СМИ, наркополитика и ЛГБТ сообщество

Правозащитники отмечают в докладе, что вопросы вызывают судебные процессы против руководителя оппозиционного телеканала, а также отца владельца другого телеканала, который также критично настроен к властям.

«Некоторые НПО считают расследование политически мотивированным, направленным на преследование оппонентов и критически настроенных СМИ… НПО раскритиковали этот шаг, оценив его, как очередную попытку оказания давления на независимый и критический вещатель», — говорится в отчете в связи с телеканалами «Мтавари Архи» и «Пирвели».

Правозащитники также критикуют наркополитику грузинских властей, которая предусматривает длительные сроки заключения, высокие штрафы и ограничение ряда прав за использование наркотических средств, за исключением марихуаны.

В отчет HRW попали состоявшиеся в 2019 году в Грузии акции гомофобно настроенных групп. Правозащитники отмечают в частности случай касающийся грузинского радикала, миллионера Левана Васадзе, который заявил о формировании «народных отрядов», которые вооружившись дубинками, согласно замыслу Васадзе, должны были на улицах Тбилиси противостоять участникам запланированного гей-прайда и «в случае необходимости» оказывать неповиновение полиции. Хотя МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 223 УК Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет за создание незаконных вооруженных формирований и участие в них, расследование не было завершено на момент написания отчета и соответственно, никто не был наказан.

Реакция в Тбилиси

Представители грузинской власти в своих комментариях в связи с докладом Human Rights Watch указали на «неточности», допущенные авторами исследования. В частности, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе отметил, что в связи с июньскими протестами прошлого года, два дня назад экс-президент Михаил Саакашвили в интервью СМИ заявил о том, что 20 июня «готовился госпереворот». Примечательно, что МВД Грузии уже начало расследование по подозрению причастности Саакашвили к попытке свержения власти в Грузии.

Мдинарадзе также указал на то, что в отчете Human Rights Watch говорится о том, что «оказывается демонстранты, в целом, не прибегали к насильственным действиям, но там же указано, что почему-то пострадали 80 полицейских».

«Думаю, в будущем международным организациям придется перепроверять свои источники информации, чтобы вновь не оказаться в таком неловком положении», — заявил представитель правящей партии.

Тем не менее в оппозиции считают, что исследование Human Rights Watch подтверждает то, что за последний год в Грузии положение в плане демократии «значительно ухудшилось». Что касается критики со стороны властей, оппозиция говорит, что в отличие от полицейских, гражданским лицам, которые пострадали во время разгона акции 20 июня, власти не присвоили соответствующего статуса.

«В этом отчете очень детально, хорошо и точно описано то, что происходило в Грузии в 2019 году… До сих пор не расследованы случаи пострадавших граждан, хотя при этом очень быстро присвоили статус пострадавших полицейским… именно в этом и выражается «односторонность властей», о которой пишут правозащитники… так не происходит в демократических странах», — заявили в партии Михаила Саакашвили «ЕНД».

Одновременно грузинские НПО высказали возмущение в связи с критикой властей по поводу того, что они якобы предоставляют международным организациям «неточную информацию».

«Все наши отчеты открыты, они издаются и доступны для всех, включая международные организации», — заявили во влиятельной НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии».

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