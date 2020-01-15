Улицы Симферополя предложили назвать в честь Лужкова и Захарченко

15.01.2020, 18:12, Новости дня

Новым улицам Симферополя могут дать имена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и первого руководителя ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба Русской общины Крыма.

«В названиях улиц Симферополя появятся имена значимых исторических личностей прошлого и современности. Среди них – экс-мэр Москвы Юрий Лужков и первый глава ДНР Александр Захарченко», – сообщили в Русской общине, передает РИА «Новости».

По этим сведениям, такое решение одобрили на заседании городской комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований.

Депутат горсовета Симферополя Игорь Евтюшкин пояснил, что решение о наименовании примут на одной из ближайших сессий парламента города.

Назвать новые улицы в честь политиков, внесших значительный вклад в новейшую историю страны, предложили крымский сенатор Сергей Цеков и депутат Госдумы Андрей Козенко, добавили в Русской общине.

Одну из новых улиц также планируется назвать в честь постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина. Также отмечается, что в городе будет проспект Александра Суворова, улицы имени писателей Константина Симонова, Владимира Терехова, Анатолия Домбровского, военачальника Александра Меншикова.

В декабре мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о готовности рассмотреть предложения коммунистов переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина.



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