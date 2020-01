УЕФА представил символическую сборную 2019 года

УЕФА на своей официальной странице в Twitter опубликовал символическую сборную лучших футболистов 2019 года.

Команда из лучших игроков прошедшего года выглядит следующим образом.

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль», Бразилия);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Маттейс де Лигт («Ювентус», Нидерланды), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Шотландия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Френки де Йонг («Барселона», Нидерланды);

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Роберт Левандовский («Бавария», Польша), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).

#TeamOfTheYear 2019 revealed!

More than 2 million votes were cast — thanks for taking part!

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 января 2020 г.

Состав команды был определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Больше всех представителей (пять) имеет «Ливерпуль», который в 2019 году стал обладателем трофея Лиги чемпионов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

