Австралийский биолог Моника Гальяно выдвинула гипотезу о том, что растения обладают сознанием. Вполне возможно, представители флоры имеют более развитые реакции, чем считалось ранее.

Венерина мухоловка может посчитать, сколько раз к ней прикоснулись. Этому хищному растению нужно всего пару касаний, чтобы закрыть ловушку, а потом еще несколько, чтобы ускорить процесс выработки ферментов, которые переваривают насекомых.

Недавние исследования поддержали предположение о том, что некоторые представители флоры могут иметь сознание. Эксперт из Университета Сиднея Моника Гальяно посадила растения гороха в Y-образном лабиринте. Стоит отметить, что во время роста вид начинал тянуться к источнику синего света, который находился в одном из путей. Затем биолог к светильнику поставила вентилятор с небольшой струёй воздуха. Далее источник света и вовсе убрали, но горох продолжал тянуться в сторону устройства.

Такой факт натолкнул Гальяно на мысль о том, что растения способны учиться и даже запоминать информацию подобно животным. Если данное предположение окажется правдивым, это может означать наличие у представителей флоры сознания. Однако для того, чтобы подтвердить или опровергнуть подобную гипотезу, необходимо провести ещё не одно исследование.

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