Юрий Стоянов о съёмках сериала «Марлен»: «75 дней 12-часовой работы с одним перерывом»

В 2020 году запланирована премьера сериала «Марлен», съёмки которого ведёт канал НТВ. Исполнитель главной роли Юрий Стоянов пояснил о работе в новой картине, отметив, что «75 дней 12-часовой работы с одним перерывом» выдержать непросто, но это интересный опыт.

На экране зрители увидят Юрия Стоянова в роли детектива Марлена Георгиевича Симонова, ведущего расследования преступлений в богемной среде. Специально для съёмок сняли часть реального бизнес-центра, устроив в нём аналог следственного управления с кабинетами, лабораториями и допросными. Кроме того, некоторые сцены будут снимать в богатых особняках, спа-салоне, галерее, а создатели 20-серийного сериала обещают показать немало трюков и экшна. Стоянов же отмечает, несмотря на огромный опыт, у него ещё не было настолько большого метража, а потому работать сложно, но интересно. Артист констатировал, съёмочный процесс ежедневно длится 12 часов, и даётся всего один перерыв, поэтому времени лениться и «распивать чаи» ни у кого нет.

Станислав Либин, режиссёр сериала «Марлен», признаётся, ему приятно работать со Стояновым, имеющим огромный опыт и прекрасное чувство юмора, не позволяющее скучать всей команде. Так, он вспомнил забавный случай, когда одному из артистов нужно было читать в блокноте о методе убийства, но ранее Стоянов нарисовал в нём карикатуру, что не позволяло сосредоточиться на сцене и вызывало смех. Этот эпизод пришлось несколько раз переснимать, но ситуация была настолько позитивной, что никто из-за дополнительных дублей не расстроился, информирует «Teleprogramma».

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