Автоновости: Новую версию УАЗ Патриот посвятили открытию Антарктиды

УАЗ решил поэксплуатировать тему великих географических открытий, представив Патриот в исполнении Antarctic Edition. Годится ли такой внедорожник для покорения ледяного континента, непонятно, зато забыть о достижениях русских первооткрывателей такой Патриот точно не даст.

В январе исполняется 200 лет со дня "физического" открытия континента Антарктида, который был обнаружен в 1820 году кругосветной экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. А поскольку поклонникам УАЗ созвучна тема путешествий, ульяновцы решили выпустить в честь этого события специальную серию Патриотов под названием Antarctic Edition.

УАЗ выпустит автодом на базе культовой "Буханки"

Кузов "арктического" внедорожника окрашен в белый перламутровый металлик, который сочетается с 16-дюймовыми стальными дисками черного цвета. За основу взяли комплектацию "Оптимум" и нагрузили ее набором полезного дополнительного оборудования с акцентом на "согревающие" опции. Присутствует "Зимний Пакет" с обогревом лобового стекла, подогревом и кожаной обивкой руля, а также передних и задних кресел. Дополнительный отопитель салона тоже имеется, а вот за предпусковой подогреватель с автономным отопителем нудно доплачивать отдельно.

Все внедорожники серии Antarctic Edition по умолчанию оснащены кондиционером и круиз-контролем, экспедиционным багажником с лестницей, противотуманками и набором бейджей, указывающих на принадлежность к "антарктической" группе машин. Технических изменений не произошло — Патриоты Antarctic Edition представлены в конфигурации с двигателем ЗМЗ Про на 2,7 л (149 л.с.), 5-ступенчатой МКП с раздаткой Dymos.

В качестве опций можно дозаказать климат-контроль, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировку заднего дифференциала заднего моста, парковочные датчики и "Пакет оффроад", куда входят лебедка и защита рулевых тяг.

Общий тираж УАЗ Патриот Antarctic Edition символично ограничили всего 200 экземплярами, а их производство стартует в марте-2020. Цены на "антарктические" внедорожники пока не объявлены, но в целом идея с привязкой к географической тематике, как нам кажется, выглядит свежо.



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