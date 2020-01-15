«Путин решил брать пример с США, но Россия к этому не готова ни политически, ни законодательно». Юрист об отказе от приоритета международного права

Президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, по его мнению, пришло время внести в основной закон государства изменения, которые гарантируют его приоритет над международным законодательством. Как отметил Путин, «требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции». О том, что нужно сделать, чтобы внести изменения в основной закон, и к каким последствиям со стороны других стран это может привести, The Insider рассказал старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.

Послание президента подтвердило весьма любопытный тезис: США – это образец для россиян. Объясню: Владимир Путин предлагает принять условно американскую модель, предусматривающую примат национального права над международным. Подчеркну, что сейчас позволить себе такое может лишь одна сверхдержава.

С одной стороны, совсем неплохо брать пример с мирового лидера. Однако вопрос в том, готова ли РФ к этому политически и экономически? Ведь прежде чем отказываться от международных обязательств, необходимо иметь репутацию конструктивного центра силы в современном мире, быть лидером, создавать и, главное, укреплять мировой порядок. Но для этого надо не менять существующий основной закон, а всего лишь заставить соблюдать его все ветви власти. Без ограничений. Без изъятий. Тем более, и президент сам это подтвердил в выступлении, что свой ресурс Конституция России еще совсем не израсходовала.

Самое же интересное заключается в том, что для реализации этой идеи придётся внести изменение в часть 4 статьи 15 Конституции, которая устанавливает приоритет международного права. Поскольку это первая глава основного документа, потребуется созыв Конституционного Собрания, а Федерального конституционного закона о нем до сих пор нет и ранее этого никто не делал. Установить приоритет Конституции над любыми международными договорами, как того хочет президент, можно только таким образом, а не путём проведения некого опроса или голосования граждан.

Изменение Конституции страны не влечёт выхода, приостановления или прекращения действия её международных договоров. Такого основания нет в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Наоборот, там содержится норма о недопустимости ссылаться на внутригосударственное право при неисполнении условий договора, в котором государство является участником. У России как у суверенного государства есть право на односторонний выход, но тогда последует решительные возражения другой стороны, ноты протеста, а это приведёт к охлаждению отношений, от чего экономика страны уж точно не выиграет. Это путь Ирана и КНДР.

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