«Хочу, чтобы украинцам было так хорошо в своей стране, что никуда не хотелось бы ехать». Полякова в США обратилась к фанам

Украинская певица Оля Полякова обнародовала в Facebook видео своего обращения к фанам во время концерта в Чикаго.

«Боже, какое это большое счастье перелететь через половину Земли и увидеть всех вас. И услышать ваши голоса, увидеть ваши глаза, как вы знаете и поете мои песни. Я даже понятия не имела, сколько здесь есть моих поклонников. Я очень счастлива, что сегодня с вами здесь встретилась. Я хотела вам пожелать много счастья, денег, много здоровья… чтобы мы, украинцы, хотели жить в своей стране, чтобы у нас там было так хорошо и нам никуда не хотелось ехать. А самое главное, чтобы в нашей стране как можно скорее был мир. Большое спасибо!», – завершила свое эмоциональное выступление Полякова.

Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про УкраїнуУ рамках своїх перших гастролей «Королева Ночі» по США та Канаді, які розпочалися на Різдво, співачка дала аншлагові концерти у Маямі, Нью-Йорку, Торонто та Чикаго. Виступ в останньому, який відбувся у North Shore Center For Performing Arts, став найемоційнішим. Співачка вразила українську діаспору словами про Україну, викликавши сльози на очах у глядачів:«Боже, яке це велике щастя перелетіти через пів землі і побачити всіх вас. І почути ваші голоси, побачити ваші очі, як ви знаєте і співаєте мої пісні. Я навіть поняття не мала скільки тут є моїх прихильників. Я дуже щаслива, що сьогодні з вами тут зустрілася. Я хотіла вам побажати багато щастя, грошей, багато здоров’я…щоб ми, українці, хотіли жити в своїй країні, щоб в нас там було так добре і нам нікуди не хотілось їхати. А найголовніше, щоб в нашій країні якомога швидше був мир. Дуже вам дякую!», — завершила свій емоційний виступ Полякова. Після закінчення туру містами США та Канади співачка разом із продюсером Михаил Ясинский (Yasinskiy Mike) та сім’ями відправляться у відпуску до Мексики. Posted by Оля Полякова on Kolmapäev, 15. jaanuar 2020

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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