Беглый министр обороны Украины времен экс-президента Виктора Януковича Павел Лебедев, который является фигурантом нескольких уголовных дел и объявлен в розыск, продолжает вести успешный бизнес в Украине. Об этом говорится в публикации «24 канала».

Большую часть времени Лебедев проживает в оккупированном Россией Крыму, регулярно появляется в эфирах пропагандистских СМИ, отмечает портал.

«Впрочем, политические взгляды не заставили его отказаться от заработка на материковой части Украины. Здешний бизнес, как и особняк под Киевом, перешел к его дочери Алене Лебедевой. Активы семьи Лебедевых объединились в AurumGroup. Целый ряд промышленных, химических, машиностроительных, инжиниринговых и других предприятий. В их числе, например, «Свесский насосный завод», который начиная с 2015 года экспортировал на федеральные предприятия ВПК России оборудование на сумму почти 200 млн руб.», – говорится в статье.

Как утверждают журналисты, деятельность подконтрольного Лебедеву Криворожского дизельного завод угрожает катастрофой. Во время проверок в 2018-м и 2019 годах проверки выявили многочисленные нарушения пожарной и техногенной безопасности на заводе. Несмотря на судебные запреты, предприятие продолжает работу.

«И пока продолжается война на Донбассе, семья Лебедевых продолжает зарабатывать и приумножать свои активы. Топ-чиновник, подозреваемый в коррупции и причастности к массовым убийствам на Майдане, не просто бежал из страны на оккупированную территорию, но и сохранил каждый из своих бизнес-активов», – говорится в статье.

Лебедев работал на посту министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года, но покинул страну еще до своей официальной отставки. В мае 2014 года против него в ГПУ открыли уголовное дело по подозрению в снижении обороноспособности страны.

По данным российской «Новой газеты» на 208-й год, принадлежащая экс-министру группа компаний «Парангон» строит апартаменты и жилые дома в Севастополе и Евпатории.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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