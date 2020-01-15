Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» отреагировал на слова Путина о платформе

Ценно, что президент РФ Владимир Путин в своем послании отметил роль платформы «Россия – страна возможностей» в повышении квалификации специалистов и качества системы образования, сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

«Одними из ключевых тем послания президента РФ Федеральному собранию наравне с вопросами демографической политики и предложениями по изменению Конституции стали такие важные направления как повышение качества и доступности системы школьного и высшего образования, подготовки и повышения квалификации, содействия в трудоустройстве, а также темы раскрытия профессионального и творческого потенциала школьников, студентов и специалистов. Особенно ценно, что президент отдельно отметил роль платформы «Россия – страна возможностей» в этой важной работе», – приводятся слова Комиссарова в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«На базе нашей платформы реализуется уже 23 проекта, каждый из которых уникален. Любой россиянин, независимо от места своего проживания или профессии, может найти и выбрать подходящий конкурс и принять в нем участие. Для управленцев запущен конкурс «Лидеры России», для программистов и разработчиков – проект «Цифровой прорыв», для педагогов – профессиональный конкурс «Учитель будущего», для представителей сферы туризма – конкурс «Мастера гостеприимства», для волонтеров – конкурс «Доброволец России», для школьников – инженерная «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и конкурс «Мой первый бизнес», для студентов – олимпиада «Я – профессионал», проект «Профстажировки 2.0», премия «Студент года», фестиваль «Российская студенческая весна», Кубок «Управляй» и многие другие проекты», – уточнил Алексей Комиссаров.

Он отметил, что «Россия – страна возможностей» охватывает своими проектами людей всех возрастов: от школьников и студентов, до опытных управленцев и серебряных волонтеров.

«Наша платформа – это не просто социальный лифт, это система мотивации для развития сотен тысяч наших граждан. Победа в конкурсах дает их участникам новые возможности: школьники получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, студенты – возможность без экзаменов пройти в магистрату, получить стажировку или работу в ведущих компаниях страны, а управленцы – опытных наставников и продвижение по службе», – рассказал Алексей Комиссаров.

«В основе конкурсной системы, которую развивает «Россия – страна возможностей», лежит принцип равной конкуренции и равноправия всех участников. Ежегодно возможности проектов расширяются, а сами они – развиваются и масштабируются на всю страну. Большинство из них охватывает уже все регионы России, где проводятся образовательные мероприятия и очные этапы соревнований», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

Весной 2019 года на базе АНО «Россия – страна возможностей» начала работу Мастерская управления «Сенеж». Этот центр проводит десятки обучающих программ, семинаров и мастер-классов для участников платформы, государственных служащих, представителей образовательной и научной сфер. В 2019 году обучение в «Сенеже» прошли уже 12 тыс. человек из всех уголков России.

«Участники проектов активно вовлекаются и в саму работу по развитию платформы. В октябре 2019 года в сочинском «Сириусе» состоялось первое заседание Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Оно проходило в необычном, новом формате: все ключевые идеи создавали сами победители и призеры проектов, а после – обсуждали их с членами Наблюдательного совета. Многие из этих инициатив уже реализуются или будут воплощены в жизнь в скором времени. Следующим таким мероприятием станет форум «Россия – страна возможностей». Он пройдет в апреле 2020 года и объединит талантливых людей со всей страны: управленцев, добровольцев, студентов, школьников, людей с ограниченными возможностями здоровья. Это лишь начало большого пути. Шаг за шагом, планомерно и последовательно платформа «Россия – страна возможностей» будет масштабировать свою работу. Активнее вовлекать в нее самих граждан, участников своих проектов и конкурсов. Продолжит создавать новые, более широкие возможности для каждого, кто хочет добиться успехов своими усилиями и талантами», – добавил Алексей Комиссаров.

22 июля 2019 года президент РФ возглавил Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». В 2019 году на флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей» – конкурс «Лидеры России» – было подано 233 тыс. 830 заявок. В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу впервые были добавлены три специализации – «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии».

В третьем сезоне студенческой олимпиады «Я – профессионал» (2019/2020) зарегистрировались 675 тыс. 239 человек. 88 тыс. 414 студентов приняли участие в отборочном этапе. Олимпиада расширила количество направлений до 68, которые подготовили 26 вузов-организаторов. На конкурс «Мой первый бизнес» поступило 705 тыс. 540 заявок, что превышает показатели первого и второго сезонов проекта. Заявки пришли из всех 85 регионов РФ и десятков стран мира.

«Чтобы участие в проекте было максимально полезно, в этом году мы сделали особый акцент на образовательных программах конкурса. Во время онлайн-этапа были открыты штабы конкурса в 19 городах, где были для школьников прошли предпринимательские и интеллектуальные игры, а также встречи с экспертами и наставниками конкурса», – сообщил Алексей Комиссаров.

В 2019 году платформа «Россия – страна возможностей» запустила несколько новых проектов для разных аудиторий участников.

Это конкурс «Цифровой прорыв» для специалистов в сфере информационных технологий (программистов, разработчиков, дизайнеров и управленцев в сфере ИТ). Было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России. Очные мероприятия проходили в 40 городах РФ в формате хакатонов. Финал состоялся в конце сентября в Казани и вошел в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый большой хакатон в мире по количеству участников. В рамках конкурса создано около 1 200 цифровых проектов. Призовой фонд конкурса составил 10 млн рублей, 116 команд получили гранты от Фонда содействия инновациям.

Это также «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» – первая в РФ командная инженерная олимпиада, принимать участие в которой с этого года могут ученики

5-7 классов. Одна из целей олимпиады – создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики. Заявки на участие в соревнованиях подали 22 тыс. 838 школьников из 84 регионов России. С 23 ноября по 15 декабря в 16 городах РФ прошли заключительные туры.

Кроме того, запущен профессиональный конкурс «Учитель будущего». Направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных команд учителей. На конкурс подали заявки 39 тыс. 680 человек. Также проводился Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», который направлен на повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли. Более 20 тыс. человек подали заявки на конкурс. Состоялся проект «Культурный код» (совместно с ОНФ), целью которого является проведение международных фестивалей уличного искусства в субъектах России, которые направлены на создание музеев монументального искусства под открытым небом.

В 2019 году к платформе «Россия – страна возможностей» присоединились такие проекты как: конкурс «Моя страна – моя Россия»; фестиваль «Российская студенческая весна»; конкурс «Лучший социальный проект года»; российская национальная премия «Студент года»; международный инженерный чемпионат «CASE-IN».

Совместно с ОНФ был перезапущен в новом формате проект «Профстажировки 2.0» – проект стал новым механизмом взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя, который задействует в качестве социального лифта студенческие работы и стажировки. На платформе размещено 4 тыс. 132 кейса от 1 тыс. 179 компаний. 80 тыс. 152 студента зарегистрировались на платформе профстажировки.рф. Из них 3 тыс. 872 человека участвует во всероссийском конкурсе студенческих работ. Все они получили от работодателей подтверждение своих заявок и пишут курсовые или дипломные работы, решая актуальные задачи компаний. Следующая возможность выбрать кейс для студентов откроется 1 февраля 2020 года.

В 2019 году на базе платформы активно развивалась программа «Наставничество». Победители флагманского конкурса «Лидеры России» стали наставниками победителей конкурса по менеджменту для студентов «Управляй!». За 2019 год наставнических пар сформировано свыше сотни (107). Программа распространяется на проекты «Я – профессионал», «Управляй!», «Моя страна – моя Россия», «Доброволец России» и будет масштабироваться и дальше.

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