Мнение: Глобальное подорожание еды, российское мороженое и опасность ушных палочек

1. Глобальные цены на продовольствие растут, а значит продукция нашего сельского хозяйства будет востребована – Россия заработает много денег. Как я и предполагал, ставка на сельское хозяйство сыграла. Капитализм впервые за 70 лет позволил нашим фермерам накормить страну, а живительные санкции Запада обеспечили им бурное развитие. Теперь, если всё сложится удачно, высокие цены на мировых рынках сделают наше сельское хозяйство, которое было в советские времена предметом грустных анекдотов, одной из самых успешных отраслей экономики:

https://lenta.ru/news/2020/01/10/eda/

В мире подорожала еда: цены на продовольствие в декабре прошлого года достигли максимума за пять лет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО). Сильнее всего это отразилось на пальмовом масле, сахаре и молочных продуктах.

Отчасти рост цен на пальмовое масло вызван спросом «альтернативной энергетики» — биодизельного сектора. Наибольший рост за год показали цены на сухое и обезжиренное молоко, а также сыр. Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность в ООН: повышение стоимости еды в первую очередь касается развивающихся стран и наименее обеспеченных слоёв населения.

Опять человечеству насолили сторонники зелёной энергетики. Можете себе представить, что будет, когда они добьются запрета испускающих газы коров.

К счастью, в мире есть Россия, которая неустанно наращивает производство продуктов питания. Наши огромные запасы площадей, незадействованных в сельском хозяйстве, – это тот важнейший резерв, который не позволит человечеству погибнуть от голода.

2. Обожатели и ненавистники СССР троллят друг друга «лучшим в мире советским мороженым». Первые видят в нём мерило успеха коммунистического строя, тогда как другие отрицают не только его лучшесть, но и даже его советскость, утверждая, что мороженое производилось по американскому рецепту на американском оборудовании.

Забавно наблюдать за всем этим со стороны. Я не изучал чертежей морожедеятельных станков, но, в конце концов, в СССР было много чего хорошего, и уж хотя бы один достойный продукт питания в столь огромной стране вполне могли произвести.

Как бы там ни было, коллеги, но в демократической России выбор мороженого всё-таки несколько побольше: даже если не считать разного крафтового мороженого, речь идёт как минимум о сотнях наименований.

При этом современное российское мороженое – очень качественное. Во всяком случае, именно так считают ответственные за дегустацию представители надзорных органов:

https://rg.ru/2020/01/08/v-roskachestve-nazvali-samye-kachestvennye-rossijskie-tovary.html

«У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки» , – рассказывает Максим Протасов [глава Роскачества].

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей. Также по словам Протасова, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.

«Мы постепенно учимся производить качественные сыры, хорошее вино. Надеюсь, мы станем конкурентны и по органической продукции», – добавил он.

Напомните мне, коллеги, как там в Советском Союзе обстояли дела с мясом и курятиной? Может, прошло уже достаточно времени, чтобы можно было аккуратно запускать мем «самая вкусная в мире советская синяя курица»?

3. Если меня читают уважаемые депутаты, вот вам простая идея, как Россию немного здоровее и безопаснее. Алексей Водовозов рассказывает об опасности, исходящей от ушных палочек – мода на их использование привела к росту травм барабанной перепонки (особенно у детей), которые вызывают необратимое ухудшение качества слуха:

Чистить уши внутри не рекомендуется – только в случае образования серьёзной серной пробки следует идти к врачу. На современных ватных палочках должны быть надписи, запрещающие их применение для обработки ушей, носа и глаз.

Конечно, мало кто будет читать эти надписи вот прямо после покупки, однако постепенно слухи в народе распространятся, варварский обычай уйдёт.

Источник: Место для дискуссий

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