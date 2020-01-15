Запад отреагировал на отставку правительства России

Канал Соединенных штатов CNBC считает, что президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство, несмотря на то, что состав сам объявил о своем желании покинуть посты. По мнению зарубежных журналистов, это поможет главе государства осуществить радикальные конституционные изменения, о которых он говорил в послании к Федеральному Собранию.
Как сообщает телеканал «Царьград», сотрудники колумбийской вещательной компании отмечает, что отставка российского правительства произошла вскоре после ежегодного обращения президента России. В нем Владимир Владимирович говорил о внесении изменений в Конституцию, а также о том, что в минувшем году Кабмину удалось выполнить далеко не все. На западе посчитали, что недовольство главы Кремля и послужило поводом для ухода чиновников со своих постов.
«Этот шаг был сделан, чтобы Путин мог осуществить радикальные конституционные изменения, о которых он говорил в своем ежегодном обращении», – высказались сотрудники CNBC.
Напомним, ранее появилась информация об уходе правительства России в отставку в полном составе. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Сообщается, что глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. «Хотя не все получилось», – приводит РИА Новости слова президента.
Медведев объявляет об отставке правительства. Видео: RT pic.twitter.com/9ZhGmjD2aV
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 15, 2020
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В городе Барабинск Новосибирской области в одном из жилых домов произошел пожар. ЧП унесло жизни двоих человек – мужчины и его малолетней дочери. Чтобы полностью справиться с огнем 12 спасателям потребовалось более двух часов, пишет сайт VSE42.RU. По факту случившегося следственные органы организовали проверку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Специалисты назвали отличия между европейской и китайской медициной / 16 декабря
- Вера Брежнева показала снимок с мужем Константином Меладзе после слухов об измене / 26 декабря
- Мнение: Динамика СЗ / 22 марта
- У актрисы Анны Ковальчук объявилась родная сестра / 26 ноября
- Егору Криду после ухаживаний за дочерью Заворотнюк приписывают роман с Юлией Зиверт / 4 декабря
- Зазнавшаяся Рудковская пожаловалась на поклонников за «дискриминацию» / 15 декабря
- Онлайн-кинотеатр ТНТ удалил эпизод серала «Эпидемия» со сценой расстрела мирных жителей / 15 декабря
- «Устал от вранья»: Добронравов раскрыл судьбу сериала «Сваты» / 9 декабря