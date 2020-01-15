Запад отреагировал на отставку правительства России

Канал Соединенных штатов CNBC считает, что президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство, несмотря на то, что состав сам объявил о своем желании покинуть посты. По мнению зарубежных журналистов, это поможет главе государства осуществить радикальные конституционные изменения, о которых он говорил в послании к Федеральному Собранию.

Как сообщает телеканал «Царьград», сотрудники колумбийской вещательной компании отмечает, что отставка российского правительства произошла вскоре после ежегодного обращения президента России. В нем Владимир Владимирович говорил о внесении изменений в Конституцию, а также о том, что в минувшем году Кабмину удалось выполнить далеко не все. На западе посчитали, что недовольство главы Кремля и послужило поводом для ухода чиновников со своих постов.

«Этот шаг был сделан, чтобы Путин мог осуществить радикальные конституционные изменения, о которых он говорил в своем ежегодном обращении», – высказались сотрудники CNBC.

Напомним, ранее появилась информация об уходе правительства России в отставку в полном составе. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Сообщается, что глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. «Хотя не все получилось», – приводит РИА Новости слова президента.

Медведев объявляет об отставке правительства. Видео: RT pic.twitter.com/9ZhGmjD2aV

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 15, 2020

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