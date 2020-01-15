Врачи сделали все возможное: что случилось с мужем Таисии Повалий

15.01.2020, 17:37, Разное

«Начало года я провел в больнице, – признался 58-летний
Игорь Лихута. – Три дня в частной клинике мне кололи разные антибиотики, делал
КТ и другие процедуры. Каждый день Тая меня проведывала. Лично поехала и купила все прописанные врачами лекарства, теперь строго следит, чтобы я вовремя принимал таблетки. При этом успевала и внуком заниматься, и работать – жена закончила работу над украиноязычным альбомом «Эйфория» с необычным для себя звучанием».

Точный диагноз Лихута не называет, но уверяет, что ничего страшного не случилось. Однако он
заставил изрядно поволноваться не только любимую супругу, но и тещу, и детей
(от первого брака у него есть живущая в Австралии взрослая дочь Катерина, а от
второго – сын Никита).

«Болеть некогда, – улыбается Лихута. – Врачи сделали все возможное спасли меня,
помогла любовь и забота Таи. Так что теперь с новыми силами за работу – у нас
большие планы на этот год – и концертные, и гастрольные, и альбомные».

Напомним, Игорь Лихута – не только муж, но и продюсер
Таисии Повалий. Они вместе живут и работают с 1993 года. «Я не просто нахожусь
вместе с Таей в гостинице, поезде, самолете, но и во время ее выступлений сижу
за пультом, рядом со звукорежиссером», – признается Игорь.



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