Появилось видео с реакцией министров на заявление об отставке правительства

В Сети опубликовано видео с реакцией членов кабинета министров на объявления премьера Дмитрия Медведева об отставке правительства.
Видео опубликовано в Twitter «Кремлевский пул РИА».
Как отреагировали министры на новости об отставке pic.twitter.com/UfAMeWSB36
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 15, 2020
Напомним, в среду вскоре после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Путин сообщил, что в Совбезе РФ будет создана новая должность заместителя председателя, которую предложено занять Медведеву.
Правительству предложено исполнять обязанности до формирования нового кабмина.
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