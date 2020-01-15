Появилось видео с реакцией министров на заявление об отставке правительства

В Сети опубликовано видео с реакцией членов кабинета министров на объявления премьера Дмитрия Медведева об отставке правительства.

Видео опубликовано в Twitter «Кремлевский пул РИА».

Как отреагировали министры на новости об отставке pic.twitter.com/UfAMeWSB36

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 15, 2020

Напомним, в среду вскоре после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Путин сообщил, что в Совбезе РФ будет создана новая должность заместителя председателя, которую предложено занять Медведеву.

Правительству предложено исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

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