Учёные установили, что богатство увеличивает продолжительность жизни на 9 лет

Группе американских и британских учёных в результате проведённого длительного исследования удалось установить, что богатство увеличивает продолжительность жизни в среднем на 9 лет. Специалисты уточнили, в данном случае говорится о продлении времени без инвалидности и серьёзных заболеваний.
К исследованию учёные из Великобритании и США привлекли около 10 700 добровольцев, перешагнувших 50-летний рубеж. На протяжении десятилетия авторы проекта анализировали состояние здоровья участников эксперимента, учитывая социальные и экономические факторы, влияющие на состояние организма. В результате удалось выяснить, что наибольшее преимущество на продолжительность жизни без инвалидности имеет именно богатство или уровень благосостояния человека.
Так, 50-летние богатые мужчины могут прожить без особых проблем со здоровьем ещё порядка 31 года, тогда как малообеспеченные представители того же пола – не более 23 лет. Для женщин эти показатели зафиксированы на уровне 33 и 24 лет соответственно.
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Последнее: Группе американских и британских учёных в результате проведённого длительного исследования удалось установить, что богатство увеличивает продолжительность жизни в среднем на 9 лет. Специалисты уточнили, в данном случае говорится о продлении времени без инвалидности и серьёзных заболеваний. К исследованию учёные из Великобритании и США привлекли около 10 700 добровольцев, перешагнувших 50-летний рубеж. На протяжении десятилетия авторы […]
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