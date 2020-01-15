Елена Воробей сломала руку на своем концерте в Ногинске

Елена Воробей пояснила подписчикам Instagram-аккаунта, как она на собственном концерте в Ногинске сломала руку. Звезда упала, поскользнувшись на сцене.

Артистка продолжила выступление, и прибывшим на вызов медикам пришлось оказывать ей помощь примерно через 40 минут. Воробей после падения на сцене не хотела разочаровывать поклонников и попрощалась с ними, когда ее давление снизилось до отметки 80/55. Звезда вынужденно объявила антракт, так как почувствовала сильное недомогание. Воробей поблагодарила фанатов за поддержку, пообещав встретиться с ними уже 7 февраля. Артистка не забыла сказать «спасибо» и врачам больницы Ногинска, быстро «собравшим» ее руку. Семь лет назад, призналась знаменитость, ей уже приходилось выступать с переломом.

Фолловеры уверены, Воробей быстро поправится, но призвали ее быть осторожнее. Поклонники считают 52-летнюю звезду, не прервавшую, несмотря на сильную боль, концерт, героиней.

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