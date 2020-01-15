Разин сделал неожиданное заявление о новом российском премьере

Разин как человек, который достаточно тесно связан с политическим событиями в нашей стране, просто не смог пройти мимо резонансного решения Владимира Путина. Знаменитый продюсер решил на время отложить свои дрязги с солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым и сделать заявление по ситуации, которая сложилась теперь в России.

«Предполагаю, что новым премьером России будет Алексей Кудрин. Ибо более сильного и пробивного человека для России придумать невозможно», – высказался продюсер в своем инстаграм-аккаунте.

Правда пользователи социальной сети никак не отреагировали на такое заявление знаменитости. Публикация набрала всего 74 лайка, а комментарии так никто и не оставил.

Напомним, что ранее вице-премьер Виталий Мутко рассказал о мотивах, побудивших Дмитрия Медведева объявить об отставке правительства в полном составе. Чиновник выступил с заявлением на Гайдаровском форуме, проходящем в эти дни в Москве. По словам мужчины, отставка правительства вызвана запросом на изменения. «Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», – передает слова вице-премьера телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 15 Янв 2020 в 6:34 PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Группе американских и британских учёных в результате проведённого длительного исследования удалось установить, что богатство увеличивает продолжительность жизни в среднем на 9 лет. Специалисты уточнили, в данном случае говорится о продлении времени без инвалидности и серьёзных заболеваний. К исследованию учёные из Великобритании и США привлекли около 10 700 добровольцев, перешагнувших 50-летний рубеж. На протяжении десятилетия авторы […]