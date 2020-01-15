Мутко объяснил отличие нового Госсовета от Совета Федерации

15.01.2020, 17:30, Новости дня

И.о. вице-премьера Виталий Мутко сообщил, что статус Государственного совета будет изменен, он станет частью исполнительной власти.

«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации – он законодательный орган, а мы <…> это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», – сообщил Мутко, передает ТАСС.

Ранее Мутко рассказал о причинах отставки правительства, которую в среду объявил премьер Дмитрий Медведев.

Напомним, в среду президент Владимир Путин сообщил о необходимости создания новой должности в Совете безопасности РФ и о том, что эту должность нужно предложить Медведеву.



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