Guardian — Стивен Кинг предложил оценивать искусство по качеству, а не многообразию — и соцсети ему не простили

Знаменитый писатель и член Академии киноискусств Стивен Кинг заявил, что при выдвижении номинантов на премию «Оскар» руководствуется соображениями качества, а не многообразия, передаёт The Guardian. При этом в социальных сетях слова писателя не одобрили, сочтя, что, по его мнению, качество и многообразие являются взаимоисключающими критериями.



Знаменитый писатель Стивен Кинг выступил в поддержку жюри Академии киноискусств, которое в этом году вновь подверглось критике за неоправданные ожидания в плане расового и полового многообразия, сообщает The Guardian.

Так, имея возможность выдвигать номинантов на ежегодную премию «Оскар» в трёх категориях — «лучший фильм», «лучший адаптированный сценарий» и «лучший оригинальный сценарий» — Кинг заявил, что при голосовании не принимает во внимание вопрос многообразия.

…I would never consider diversity in matters of art. Only quality. It seems to me that to do otherwise would be wrong.

— Stephen King (@StephenKing) January 14, 2020

«Я никогда не стал бы учитывать многообразие в вопросах искусства. Только качество. Мне кажется, было бы неправильным поступать иначе», — написал писатель на своей страничке в Twitter.

Хотя нашлись те, кто поддержал позицию Кинга, множество пользователей социальных сетей осудили писателя за подобные слова. По их мнению, писатель утверждает, что качество и многообразие — взаимоисключающие критерии.

Среди тех, кто выступил с критикой Кинга были и известные деятели искусства. В частности, режиссёр Ава Дюверней назвала его слова «отсталыми и невежественными». А писательница Роксан Гей заявила, что разочарована тем, что её коллега считает, что качественную работу может показывать лишь «одна демографическая группа».

When you wake up, meditate, stretch, reach for your phone to check on the world and see a tweet from someone you admire that is so backward and ignorant you want to go back to bed. https://t.co/nPXOeAebkb

— Ava DuVernay (@ava) January 14, 2020

«Когда gросыпаешься, медитируешь, делаешь растяжку, тянешься к телефону, чтобы узнать, что произошло в мире, и видишь настолько отсталый и невежественный пост в Twitter того, кем восхищаешься, хочется вернуться обратно в постель».

Позже Кинг попытался прояснить свои слова, отметив, что выступает за справедливость. «Невозможно получить награду, выбывая из игры», — отметил писатель.

Тем не менее, ему так и не удалось реабилитироваться в глазах ряда пользователей соцсетей. Так, активистка Campaign Zero Бриттани Пэкнетт согласилась с Кингом относительно рассмотрения качества, как основного критерия, однако призвала «расширить вкусы», чтобы качественными вещами перестали считаться только «белые сюжеты».

