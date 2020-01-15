Российские пограничники задержали японское судно у спорных островов

Российские пограничники задержали японское рыболовецкое судно и сопроводили его на остров, который находится под контролем России, но оспаривается Японией, сообщили в среду СМИ и представители японской рыболовецкой ассоциации.

По словам представителя рыболовецкой ассоциации Habomai, базирующейся на острове Хоккайдо, на судне находились шесть рыбаков. Другие подробности неизвестны. По данным агентства Kyodo и вещательной компании NHK, судно было досмотрено пограничниками и доставлено в порт острова Кунашир, входящего в спорную островную цепь у побережья Хоккайдо, которую в России называют Южными Курилами, а в Японии – Северными территориями.

Комментариев со стороны российских властей пока нет.

В прошлом месяце Россия освободила пять японских рыболовецких судов, задержанных у спорных островов.

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