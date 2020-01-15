Политолог: Решения президента могут существенно улучшить жизнь российских семей

Россия сумела доказать всему миру, что она великая держава, способная отстаивать свои интересы в мире. Сейчас пришло время сосредоточиться на решении внутренних проблем, таких как демография и социальное расслоение в обществе. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Нарочницкая, комментируя выступления Путина перед Федеральным собранием.

«Уже в самом начале своего обращения президент заговорил о демографии. Поставил задачи по сбережению и преумножению народа. Президент предложил в этом направлении целый ряд очень важных материальных стимулов», – сказала президент Фонда изучения исторической перспективы, политолог Наталия Нарочницкая.

«Мы много толкуем о гражданском обществе и порой не замечаем, что первая школа гражданского общества – это семья, – продолжила политолог. – Семья учит и снисхождению, и долгу, и ответственности, и прощению и много чему еще. Это огромная социальная школа, поэтому недооценивать семью было бы неправильно». Финансовые стимулы, объявленные президентом, могут существенно улучшить жизнь российских семей и, в частности, стимулировать рождаемость, полагает она: «Наиболее это актуально для провинции».

Большое впечатление на Нарочницкую, по ее словам, произвело и то, что поставлена задача повысить доходы граждан. «Путин признал, что в обществе есть расслоение. И хотя он не назвал его неприемлемым, но на мой взгляд, оно именно таково. Такая ситуация неприемлема для демократии XXI века. Если решение этой задачи будет поставлено на рельсы, это очень сильно оздоровит отношения в обществе», – поделилась Наталья Нарочницкая.

Кроме того, эксперт предложила рассматривать послание 2020 года в ряду других знаковых выступлений главы государства. Вспоминая знаменитую «мюнхенскую речь» 2007 года Нарочницкая отметила, что слушала ее с наслаждением. «Я думала: наконец-то президент РФ бросил слова правды в глаза всем самопровозглашенным европейским менторам. Тогда РФ начала доказывать, что она суверенное государство, что она требует считаться со своими интересами. Она сделала заявку на возвращение в круг великих держав, способных отстаивать свои интересы», – подчеркнула Нарочницкая.

Прошлогодние послание Владимира Путина тоже было таким утверждающим, напомнила эксперт: смотрите какие мы стали сильные, мы возвратились. А в этот раз президент даже не счел это необходимым это упоминать. То, что РФ – великая и суверенная держава, уже само собой разумеющийся факт, отметила политолог.

«Теперь РФ сосредотачивается на внутренних проблемах. А остальному миру мы протягиваем руку. Но это уже на равных, если не больше. Мы самостоятельны, а вы принимайте нас такими, какие мы есть. Именно это, на мой взгляд, хотел помимо прочего подчеркнуть глава государства», – резюмировала Наталья Нарочницкая.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе традиционного послания Федеральному собранию президент подробно остановился на мерах по решению демографической проблемы. Он указал, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет». Глава государства, в частности, предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей уже с 1 января этого года.

Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.





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Последнее: Россия сумела доказать всему миру, что она великая держава, способная отстаивать свои интересы в мире. Сейчас пришло время сосредоточиться на решении внутренних проблем, таких как демография и социальное расслоение в обществе. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Нарочницкая, комментируя выступления Путина перед Федеральным собранием. «Уже в самом начале своего обращения президент заговорил о демографии. […]