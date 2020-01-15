Медики назвали симптомы, которые нельзя игнорировать

Люди часто не обращают внимание на некоторые симптомы, считая их безобидными. Медики же назвали проявления, которые нельзя игнорировать.

Онемение в стопах, не связанное с некомфортным положением тела, может указывать на проблемы и нарушения нервной и сердечно-сосудистой системы, а также образование межпозвоночной грыжи. Если объем талии у женщин превышает 75 сантиметров, а у мужчин 90, это может быть признаком метаболического синдрома, и грозить повышением сахара в крови, ожирением, гипертонией. Постоянное ощущение сухости во рту, может свидетельствовать о нарушении водного баланса. Из-за обезвоживания могут появиться запоры, тяжесть в животе, боли в суставах. Стоит приучить себя пить воду на протяжении всего дня небольшими порциями. Если головокружение не связанно с физической нагрузкой, травмой головы, а сопровождается внезапной слабостью, онемением одной части тела и нарушением речи, то это могут быть симптомы инсульта.

Если в 30-40 лет волос на ногах становится меньше, значит нарушена циркуляция крови, и есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Постоянная изжога, отрыжка, вздутие живота указывают на хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. В большинстве случаев храп может возникать из-за неправильной конфигурации шеи, то есть жировых отложений. В результате нарушается кровообращение мозга, он не отдыхает ночью, соответственно наступает его быстрое старение. Постоянное покраснение в верхней области грудной клетки может быть признаком высокого давления.

Сухой кашель, который не проходит на протяжении нескольких месяцев даже после лечения медикаментами, может быть симптомом рефлюкса или грыжи пищевода. Поперечные белые полосы на поверхности ногтя могут свидетельствовать о недостаточном кровообращении и проблемах с сердечно-сосудистой системой. Подобные симптомы нельзя игнорировать и лучше при возникновении таковых обратиться к врачу.

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Последнее: Люди часто не обращают внимание на некоторые симптомы, считая их безобидными. Медики же назвали проявления, которые нельзя игнорировать. Онемение в стопах, не связанное с некомфортным положением тела, может указывать на проблемы и нарушения нервной и сердечно-сосудистой системы, а также образование межпозвоночной грыжи. Если объем талии у женщин превышает 75 сантиметров, а у мужчин 90, это […]