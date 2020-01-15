У американки в открытом космосе отстегнулась видеокамера и фонарь

Видеокамера и фонарь подсветки отстегнулись от шлема астронавта Кристины Кук во время совместного с Джессикой Меир выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.
Женщинам, несмотря на выполнение инструкций Центра управления полетами и экипажа МКС, не удалось прикрепить оборудование обратно. Камеру и фонарь пришлось упаковать в сумку, передает «Интерфакс».
Действия Кук специалисты ЦУПа контролировали при помощи камер ее коллеги. Отмечается, что проблема возникла еще до начала работ на внешней стороне станции.
Американские астронавтки в среду вышли в открытый космос для продолжения замены устаревших никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные. Ожидается, что выход астронавтов в открытый космос продлится около 6,5 часов.
В октябре прошлого года Кристина Кук и Джессика Меир совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта МКС.
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Последнее: Видеокамера и фонарь подсветки отстегнулись от шлема астронавта Кристины Кук во время совместного с Джессикой Меир выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА. Женщинам, несмотря на выполнение инструкций Центра управления полетами и экипажа МКС, не удалось прикрепить оборудование обратно. Камеру и фонарь пришлось упаковать в сумку, передает «Интерфакс». Действия Кук […]
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