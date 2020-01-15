У американки в открытом космосе отстегнулась видеокамера и фонарь

15.01.2020, 17:19, Новости дня

Видеокамера и фонарь подсветки отстегнулись от шлема астронавта Кристины Кук во время совместного с Джессикой Меир выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

Женщинам, несмотря на выполнение инструкций Центра управления полетами и экипажа МКС, не удалось прикрепить оборудование обратно. Камеру и фонарь пришлось упаковать в сумку, передает «Интерфакс».

Действия Кук специалисты ЦУПа контролировали при помощи камер ее коллеги. Отмечается, что проблема возникла еще до начала работ на внешней стороне станции.

Американские астронавтки в среду вышли в открытый космос для продолжения замены устаревших никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные. Ожидается, что выход астронавтов в открытый космос продлится около 6,5 часов.

В октябре прошлого года Кристина Кук и Джессика Меир совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта МКС. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Видеокамера и фонарь подсветки отстегнулись от шлема астронавта Кристины Кук во время совместного с Джессикой Меир выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА. Женщинам, несмотря на выполнение инструкций Центра управления полетами и экипажа МКС, не удалось прикрепить оборудование обратно. Камеру и фонарь пришлось упаковать в сумку, передает «Интерфакс». Действия Кук […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика