Беседа Путина и Медведа перед отставкой правительства России попала на видео

В опубликованном ролике первые лица страны прохаживаются по залу заседаний и о чем-то неторопливо беседуют. К сожалению, представленные кадры остались без звука.

Видео появилось в телеграмм-канале журналистов кремлевского пула. Они любезно поделились снятым с коллегами.

Напомним, ранее появилась информация об уходе правительства России в отставку в полном составе. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Сообщается, что глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. «Хотя не все получилось», – приводит РИА Новости слова президента.

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Последнее: В опубликованном ролике первые лица страны прохаживаются по залу заседаний и о чем-то неторопливо беседуют. К сожалению, представленные кадры остались без звука. Видео появилось в телеграмм-канале журналистов кремлевского пула. Они любезно поделились снятым с коллегами. Напомним, ранее появилась информация об уходе правительства России в отставку в полном составе. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира […]