Дети, которые пьют цельное молоко, реже набирают лишний вес

Ученые выяснили, что у детей, которые пьют цельное молоко, риск избыточного веса на 39% ниже, чем у тех, кто пьет обезжиренное.

Американская академия педиатрии в настоящее время рекомендует переводить детей в возрасте 2 лет на молоко с низким содержанием жира (1%) или обезжиренное. Но данные нового канадского исследования говорят, что цельное молоко может быть полезнее для поддержания нормального веса детей, чем молоко с низким содержанием жира. Результаты опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые из Университета Торонто проанализировали 14 исследований, в которых приняли участие 20897 детей в возрасте до 18 лет. В них сравнивались две группы детей: одни пили цельное молоко (3,25% жира), другие – молоко с содержанием жира менее 2%.

Объединив данные всех этих исследований, ученые подсчитали, что у детей, которые пили цельное молоко, риск лишнего веса или ожирения был ниже на 39%, по сравнению с теми детьми, которые пили молоко с низким содержанием жира или обезжиренное. Кроме того, риск ожирения в целом неуклонно снижался при увеличении количества цельного молока в рационе.

По мнению авторов, существует несколько возможных механизмов этого феномена. В частности, дети, которые пьют цельное молоко, потребляют меньше калорий из другой пищи. Как показывают исследования, молочный жир обладает свойствами, которые дают человеку чувство сытости.

Ученые не исключают и обратной причинно-следственной связи. Возможно, родители специально предлагают детям с недостатком веса цельное молоко, чтобы они поправились. Но, как отмечают авторы, ни одно из этих наблюдательных исследований не может определить причину и следствие.

«Нам действительно нужно больше клинических исследований для понимания, правильно ли мы поступаем», – резюмировал старший автор исследования Джонатон Л. Магуайр (Jonathon L. Maguire).

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Последнее: Ученые выяснили, что у детей, которые пьют цельное молоко, риск избыточного веса на 39% ниже, чем у тех, кто пьет обезжиренное. Американская академия педиатрии в настоящее время рекомендует переводить детей в возрасте 2 лет на молоко с низким содержанием жира (1%) или обезжиренное. Но данные нового канадского исследования говорят, что цельное молоко может быть полезнее […]