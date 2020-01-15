Российское правительство ушло в отставку после послания Путина

Правительство России подало в отставку. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев — сообщают информационные агентства.

Это произошло спустя несколько часов после оглашения президентом Владимиром Путиным послания, в котором он предложил изменения в конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.

Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить Дмитрия Медведева на этот пост.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности»,​ — заявил президент (цитата по ТАСС). Медведев на встрече заявил, что решения по составу следующего кабинета будет принимать президент.

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Последнее: Правительство России подало в отставку. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев — сообщают информационные агентства. Это произошло спустя несколько часов после оглашения президентом Владимиром Путиным послания, в котором он предложил изменения в конституцию, радикально меняющие политическую систему страны. Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить Дмитрия Медведева на […]