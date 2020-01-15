Путин предложил ряд поправок в Конституцию. Главное

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду предложил ряд изменений в Конституцию. Радио Свобода приводит главные поправки, о которых говорил Путин.

Передать Госдуме часть полномочий президента

Парламент получит право утверждать кандидатуру главы правительства, его заместителей, а также федеральных министров. Президент будет обязан утвердить предложенные кандидатуры и не будет иметь права их отклонить. Путин подчеркнул, что за главой государства останется возможность отстранять премьер-министра и других чиновников в случае утраты доверия. За президентом также останется право руководить вооруженными силами, но руководителей силовых ведомств он должен будет назначать по согласованию с Советом Федерации.

Сейчас Госдума только дает президенту согласие на кандидатуру премьера и никак не участвует в формировании правительства.

Два срока «подряд»

Путин предложил обсудить исключение слова "подряд" в положении Конституции о возможности избираться президентом России не более чем на два срока. По словам главы государства, он не считает это принципиальным изменением. Хотя именно слово "подряд" в Основном законе позволило Путину в 2012 году снова занять пост президента – после двух сроков в 2000–2008 годах.

Запрет иностранного гражданства и другие ограничения

Одновременно с этим Владимир Путин предложил прописать в Конституции требование к кандидату на пост президента о проживании на территории России не менее 25 лет. У кандидата также не должно быть иностранного гражданства или вида на жительства в другой стране. "Причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", – отметил Путин.

Чиновники и их вид на жительство

На различных ресурсах в интернете, в том числе, в анонимных телеграм-каналах циркулирует множество списков высокопоставленных российских чиновников, предположительно имеющих иностранное гражданство или вид на жительство. В этих списках встречаются и члены правительства (зампред Ольга Голодец, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и другие), и депутаты (Ирина Роднина, Игорь Лебедев, Николай Валуев и многие другие), и члены Совета Федерации (среди них, в частности, Сулейман Керимов и Андрей Клишас), а также губернаторы (Александр Усс, Владимир Голубев, Андрей Воробьев и прочие).

Данные эти не являются подтвержденными и приводятся без источников. Можно предположить, что в большинстве случаев они основаны на наличии у чиновников и их родственников зарубежной недвижимости, как официально задекларированной, так и нет. Так, Ольга Голодец действительно, согласно официальной декларации, владеет половиной дома в Швейцарии и третью квартиры в Италии. Супруга депутата Валуева имеет задекларированную недвижимость в Испании – вид на жительство именно в этой стране и приписывают бывшему боксеру. Аналогичная ситуация с министром Максимом Топилиным, предположительно обладающим ВНЖ в Болгарии: в его декларации указана болгарская квартира и гараж жены. Гипотеза о наличии бельгийского ВНЖ депутата Елены Мизулиной, вероятно, восходит к тому, что в Бельгии живет и работает ее сын. У сенатора Андрея Клишаса, инициатора скандальных законов об иностранных агентах и суверенном интернете, в декларации зарубежной недвижимости нет, но расследователи из ФБК Алексея Навального утверждают, что обнаружили принадлежащую политику виллу в Швейцарии, анонимные телеграм-каналы настаивают, что у Клишаса есть и швейцарский ВНЖ.

Наличие недвижимости не гарантирует и далеко не всегда является достаточным основанием для получения вида на жительство в стране. Более того, для регулярного посещения своей зарубежной виллы или квартиры российскому чиновнику теоретически достаточно иметь обычную туристическую визу. С другой стороны, это совершенно не означает, что ни у кого из включающего в себя десятки фамилий списка депутатов, сенаторов, губернаторов и министров, предположительно имеющих право постоянного проживания в других странах, на самом деле нет ни грин-карт, ни ВНЖ, ни иностранного гражданства.

Иностранного гражданства и вида на жительство за границей, как заявил президент, не должно быть у всех, кто "занимает должности, критически важные для обеспечения безопасности, суверенитета страны", а именно – у губернаторов, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей федеральных органов власти и судей.

Полномочия Госсовета

Путин предложил прописать в конституции полномочия Госсовета — органа, который объединяет глав субъектов федерации. При этом президент не уточнил, что он конкретно имеет в виду и какими конституционными полномочиями должен будет обладать Госсовет. Сейчас этот орган, как правило, собирается раз в год или реже и играет только консультативную роль.

Приоритет над международным правом

Ещё одно предложение Путина – закрепить приоритет Конституции России над международным правом. "Это означает, что требования международного законодательства и приговоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они … не противоречат нашей Конституции", – пояснил Путин. По его словам, это позволит гарантировать суверенитет страны.

Право отстранять судей – Совету Федерации

Путин также предложил "предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должностей судей Конституционного и Верховного судов​" – в случае "совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство".

"Голосование граждан"

По всему пакету конституционных поправок Владимир Путин предложил провести "голосование граждан". Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова уже заявила, что ЦИК готов организовать такое голосование в любой момент после того, как поправки в Основной закон будут официально сформулированы.

При этом практически все изменения, предложенные сегодня Путиным, можно принять без проведения всенародного голосования. Исключение составляет только приоритет над международным правом, причём для изменения статьи 15, в которой сейчас прописан приоритет международных договоров, по той же конституции необходим созыв особого Конституционного собрания. Остальные поправки могут быть приняты путём голосования в парламенте.

Реакции

Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя послание Путина Федеральному собранию, заявил, что единственная цель президента – оставаться у власти пожизненно.

Навальный также прокомментировал предложение президента провести голосование по изменениям в Конституцию. По мнению оппозиционера, избиратели не пойдут на этот референдум, поэтому это "будет какая-то жульническая хрень".

Пользователи соцсетей также указали на противоречия в предложении Путина ввести обязательное требование к кандидату в президенты проживать в России не менее 25 лет. Нынешний глава государства до избрания сам прожил в стране только 10 лет. До этого он 5 лет жил в ГДР, где официально числился сотрудником Дома советско-германской дружбы в Дрездене, а неофициально – занимался слежкой за советскими и германскими гражданами.

Сторонники Путина традиционно хвалили президента до, во время и после его выступления. В частности, телеведущий Владимир Соловьёв постил в своём твиттере практически все заявления президента, которые приходили на ленты информационных агентств.

Глава телеканала RT Маргарита Симоньян назвала выступление Владимира Путина самым сильным с 2014 года, когда был аннексирован Крым.

Арам Габрелянов, бывший издатель Life.ru сравнил президента России с "отцами-основателями США" и добавил: "Велик, конечно, Владимир Владимирович!"

Контекст

Путин выступил с посланием Федеральному собранию России в 16-й раз. В этом году президент говорил больше часа. Выступление транслировали федеральные каналы, а также показывали на фасадах московских зданий. Некоторые пользователи соцсетей сравнили это с кадрами из фильмов-антиутопий.

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