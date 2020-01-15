Иностранные СМИ оценили предложенные Путиным инициативы по Конституции России

Западные СМИ обратили внимание на выступление президента Владимира Путина в той части, где шла речь об изменениях в Конституции страны.

Предложенные поправки в конституции, по мнению британской газеты Guardian, могут ограничить полномочия следующего президента страны, если Путин примет решение не переизбираться на выборах 2024 года, передает РИА «Новости».

Другое английское издание Independent отмечает, что заявления российского лидера, которые прозвучали в послании Федеральному собранию, можно назвать «сенсационными». В ходе своей речи президент потратил почти час на обсуждение внутренней экономики и благосостояния граждан – «очевидных точек акупунктуры», говорится в материале.

Американская газета Washington Post назвала инициативы Путина по изменению конституции «масштабными переменами».

Напомним, в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию Путин предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию, в том числе предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера.

15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Послание Федеральному собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

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Последнее: Западные СМИ обратили внимание на выступление президента Владимира Путина в той части, где шла речь об изменениях в Конституции страны. Предложенные поправки в конституции, по мнению британской газеты Guardian, могут ограничить полномочия следующего президента страны, если Путин примет решение не переизбираться на выборах 2024 года, передает РИА «Новости». Другое английское издание Independent отмечает, что заявления […]