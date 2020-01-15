Глава Нафтогаза оказался шокирован осведомленностью Путина по газовым вопросам

15.01.2020, 17:12, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с Украиной по газу показал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Он отметил, что Путин «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки», передает РИА «Новости».

Витренко выразил мнение, что такое знание Путиным деталей газовых вопросов показывает важность этой темы для России.

«Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», – сказал топ-менеджер украинской компании.

Он рассказал, что общался с Путиным впервые.

«Я был, честно говоря, немножко в шоке. Не каждый день приходится спорить с Путиным», – сообщил Витренко.

По его мнению, РФ была «до последнего против» транзита через украинскую территорию и якобы пыталась помешать Киеву получать от этого доход.

20 декабря РФ и Украина подписали протокол о долгосрочном транзите российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.



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