Неймар закрутил роман с русской моделью

После того как Неймар расстался с бразильской актрисой и моделью Бруной Маркезини, сердце завидного холостяка долго было свободным. Как сообщает The Sun со ссылкой на испанский Cazamariposas, исправить положение вещей удалось российской модели Катерине Сафаровой. За последний год девушку не один раз видели на футбольных стадионах, где она поддерживала Неймара, также она была в числе приглашенных на вечеринку по случаю его дня рождения и часто тусовалась вместе с его компанией в клубах Барселоны.

На людях они притворялись просто друзьями, но все знали, что они крутят интрижку,

— сдал парочку друг футболиста.

При этом осведомленные источники утверждают, что Катерина принципиально выбирала для выходов в свет места, где она могла бы познакомиться со знаменитостями, пытаясь таким образом влиться в определенные слои общества каталонской столицы.

Катерина Сафарова и НеймарКатерине Сафаровой 21 год, она имеет контракт с сингапурским модельным агентством NU Models, но больше всего времени проводит в Барселоне. Она стала известна после того, как приняла участие в испанском реалити-шоу «Остров искушений». Как отмечают поклонники Неймара, Катерина имеет сильное внешнее сходство с его бывшей, Бруной Маркезини, с которой он встречался с 2012-го и расставался три раза прежде чем в четвертый окончательно не разорвал отношения. Отметим также, что Неймар воспитывает сына Давида Лукку — футболист стал отцом в 19 лет.

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Последнее: После того как Неймар расстался с бразильской актрисой и моделью Бруной Маркезини, сердце завидного холостяка долго было свободным. Как сообщает The Sun со ссылкой на испанский Cazamariposas, исправить положение вещей удалось российской модели Катерине Сафаровой. За последний год девушку не один раз видели на футбольных стадионах, где она поддерживала Неймара, также она была в числе приглашенных на […]